快訊

眼鏡怎麼清潔？專家提醒「3錯誤習慣」易使鍍膜報銷

搭機容易腹脹絞痛？專家教你3個小動作有助緩解高空胃腸不適

U18世界盃／中華隊復仇成功 季軍戰收拾南韓連4屆前3名

財劃法公式錯誤 行政院與地方首長達成兩共識 阮昭雄：藍白要負責

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
行政院昨天分批與地方政府共商財畫法與事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤，行政院副秘書長阮昭雄今出席民進黨北市黨部黨慶活動也點名，藍白在立院未經討論就二、三讀要付最大責任。記者洪子凱／攝影
行政院昨天分批與地方政府共商財畫法與事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤，行政院副秘書長阮昭雄今出席民進黨北市黨部黨慶活動也點名，藍白在立院未經討論就二、三讀要付最大責任。記者洪子凱／攝影

行政院昨天分批與地方政府共商財畫法與事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤，立院應自行解決，院長卓榮泰表示，「立法院要對自己造成的錯誤向國人負責」。行政院副秘書長阮昭雄今出席民進黨北市黨部黨慶活動也點名，藍白在立院未經討論就二、三讀要付最大責任，針對補助款也會和地方持續溝通講清楚。

阮昭雄表示，財畫法修法錯誤是在立法院未經過任何討論就二、三讀，「藍、白應該要對這個惡法負起最大責任」，未來該如何處理是非常大的工程。阮會後受訪坦言，中央統籌分配稅款被撥弄那麼多，財政上變得很拮据甚至要舉債，但舉債也有上限，該如何解決必須要審慎評估。

阮昭雄強調，地方、中央昨天都有將各自困難互相溝通，雙方其實昨天整場會談並沒有大家寫的這麼劍拔弩張，院長也已要求主計總處針對細項分別派員和各縣市說明，公式上哪裡有誤解大家互相講清楚，昨天行政院和地方政府有達成共識，第一是一定要修法，第二是公式上有問題。

阮昭雄說，補助款會和地方持續討論，公式錯誤是當初立法院修法結果，應該由立法院來去做解套工作。

公式 行政院 阮昭雄 立法院 財劃法

延伸閱讀

影／財劃法分配 周春米：立法院有錯認錯 修法沒那麽簡單

向中央喊話 侯友宜：地方有預算壓力 應速提事權分配版本

與政院討論財劃法爭議像「鴻門宴」？蔣萬安一句話回應

財劃法爭議 卓揆認為水平分配計算公式錯誤…促修法解決

相關新聞

財劃法公式錯誤 行政院與地方首長達成兩共識 阮昭雄：藍白要負責

行政院昨天分批與地方政府共商財畫法與事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤，立院應自行解決，院長卓榮泰表示，「立法院要對...

張麗善提財劃法3訴求 籲中央加速撥補雲林統籌款

針對新版《財劃法》雲林縣長張麗善提出「中央儘速恢復一般補助款、公告各縣市財力等級、立即分配115年度中央普通統籌款未分配...

影／財劃法分配 周春米：立法院有錯認錯 修法沒那麽簡單

修正後的財劃法出現分配公式爭議，行政院長卓榮泰昨與地方政府共商解方。屏東縣長周春米今說，財劃法修正後，幾乎從嘉義、台南、...

與政院討論財劃法爭議像「鴻門宴」？蔣萬安一句話回應

行政院今昨與22個縣市共商財劃法等議題，行政院長卓榮泰會後表示這是立法院該解決，北市長蔣萬安今出席關渡國際自然藝術季開幕...

財劃法爭議 許宇甄：賴清德該制止卓榮泰欺壓地方

行政院昨分批與地方政府共商財劃法與事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤，立院應自行解決。國民黨立委許宇甄表示，政院可先...

【總編開箱】政院不提財劃法修法版本 繼續甩鍋立院在野黨

行政院找縣市首長討論財劃法的「鴻門宴」過後，雖然大家都有共識必須修法，但誰來提出修法版本，卻遲遲沒有答案，這場會議開了，結果卻形同白開。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。