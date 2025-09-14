財劃法公式錯誤 行政院與地方首長達成兩共識 阮昭雄：藍白要負責

行政院昨天分批與地方政府共商財畫法與事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤，立院應自行解決，院長卓榮泰表示，「立法院要對自己造成的錯誤向國人負責」。行政院副秘書長阮昭雄今出席民進黨北市黨部黨慶活動也點名，藍白在立院未經討論就二、三讀要付最大責任，針對補助款也會和地方持續溝通講清楚。

阮昭雄表示，財畫法修法錯誤是在立法院未經過任何討論就二、三讀，「藍、白應該要對這個惡法負起最大責任」，未來該如何處理是非常大的工程。阮會後受訪坦言，中央統籌分配稅款被撥弄那麼多，財政上變得很拮据甚至要舉債，但舉債也有上限，該如何解決必須要審慎評估。

阮昭雄強調，地方、中央昨天都有將各自困難互相溝通，雙方其實昨天整場會談並沒有大家寫的這麼劍拔弩張，院長也已要求主計總處針對細項分別派員和各縣市說明，公式上哪裡有誤解大家互相講清楚，昨天行政院和地方政府有達成共識，第一是一定要修法，第二是公式上有問題。

阮昭雄說，補助款會和地方持續討論，公式錯誤是當初立法院修法結果，應該由立法院來去做解套工作。