影／財劃法分配 周春米：立法院有錯認錯 修法沒那麽簡單

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米（中）今說，財劃法修正後，幾乎從嘉義、台南、高雄與屏東都是後段班，造成明年編列預算很辛苦，「立法院有錯認錯，修法沒那麼簡單、要專業、客觀一點，才是老百姓福氣」。記者劉星君／攝影
修正後的財劃法出現分配公式爭議，行政院長卓榮泰昨與地方政府共商解方。屏東縣長周春米今說，財劃法修正後，幾乎從嘉義、台南、高雄與屏東都是後段班，造成明年編列預算很辛苦，「立法院有錯認錯，修法沒那麼簡單、要專業、客觀一點，才是老百姓福氣」。

周春米今出席屏東市玉成社區農再成果活動，會後接受訪問，被問到關於財劃分配爭議，周春米說，目前中央核定給屏東縣的統籌分配稅款264億元，加上可以確定的補助款總額383億元，再加上縣府自籌財源70億元，屏東縣目前仍有40幾億缺口。

「財劃法的宗旨是要平衡城鄉差距！」周春米說，她昨在會場中跟蔣萬安市長請益，屏東的高鐵還在努力的拉，台灣的相關營業稅收不是單獨某個縣市奉獻，全國分配時應該合理分配。先前全部資源大部分集中在中北部，現在應該在南部要大啟動時候，應該更多資源在南部縣市。

周春米說，財劃法幾乎從嘉義、台南、高雄與屏東，都是後段班，造成明年編列預算真的是很辛苦，這個其來有自，「立法院的倉促、草率修法，財劃法沒有這麼好修，如果能修之前就修了」，這不僅是立法端跟行政端要談，中央跟地方要談。

周春米說，草率的修法後，大家想在叫苦連天，希望立法院有錯認錯，趕快補正錯誤，後續怎麼更圓滿、更堅固讓財劃法立法宗旨。

周春米提到，行政院長長卓榮泰昨也講過，後續會一個一個跟縣市來談，確保每個縣市，知道每個縣市需求，做均衡縣市發展，這個是大家最近的共識，「最重要的立法院有錯認錯，修法沒有那麼簡單，要專業、客觀一點，才是老百姓的福氣」。

