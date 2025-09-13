財劃法爭議 藍委提修正草案盼速解決問題

財劃法修法後，地方統籌分配款出現爭議，行政院指是公式錯誤造成。南投縣長許淑華表示，行政院昨天選擇挑剔條文，堅持要修法，但實際上，真有需要補充法條，逐條修正即可，根本不必重修整部法藉口拖延。國民黨立委陳雪生昨天就提出財劃法第十六條修正草案，盼速解決問題。

許淑華指出，縣市要求的核心訴求再簡單不過，就是確保地方財政自主。統籌分配款與一般性補助款，應依財劃法立法精神「完整且合理」分配，並保障「只增不減」。尤其一般性補助款，應回歸透明、公平、公開的公式設算，否則淪為中央片面審查申請制，就成了政院手上的分配權柄。

不過，行政院昨天選擇挑剔條文，財政部提到，財劃法中「不含離島」未完整列出，恐造成分配爭議。但許淑華說，財劃法第十六之一條早就寫明「可供分配款項百分之九十點五，依下列權數計算分配直轄市及縣（市）（不含離島）」，若真有需要補充，逐條修正就好，根本不用重修整部法藉口拖延。她遺憾地說，行政院把問題繞回修法、下次再談，縣市長們只能碰了軟釘子。

國民黨立委陳雪生昨天就提出財劃法修正草案，在涉及計算公式的第十六條之一第三項第一款各目新增「不含離島」文字，目的在保障離島縣市財政自主性，並縮小與台灣本島各縣市的財務差距。在第三項第三款各目中，原分配方式列明「各直轄市及縣（市）」的文字改為「離島三縣（市）」。陳雪生強調，他沒有責怪誰或生氣，不管立法院錯還是行政院錯，都要解決問題，既然錯誤已造成，口水戰、政治戰沒有意義。