綠首長嗆財劃法修法重北輕南 不排除北上向立院抗議

行政院邀縣市首長討論財劃法爭議，高雄市長陳其邁說，朝野應該放下屠刀，立法院該修法就修法、行政院該試算就試算，朝野應該放下爭執好好地談。台南市長黃偉哲質疑，立法院的修法重北輕南，他揚言不排除串聯南部的縣市首長，一起北上向立法院抗議。

陳其邁說，財劃法修法顯然造成各縣市分配不公，他主張統籌分配稅款、一般性補助款和計畫性補助款等三項，總額試算結果應該不能比前一年少，才算公平。

他舉例，高雄市的統籌款雖增加二五八億元，但一般性補助和計畫型補助卻減少四三二億，總計反而少了一七三億元左右。他不滿表示，當初立法院修法，他沒機會講話，如今才有機會碰到台北市長蔣萬安，希望拜託大家都能將心比心。

陳其邁強調，朝野應該放下屠刀，立法院該修法就修法、行政院該試算就試算，朝野應該放下爭執好好地談，不然明顯的修法錯誤卻沒人要承認、沒人要改正，這不是民主笑話嗎？朝野領袖若不能坐下來解決問題，根本是愧對人民。

黃偉哲舉法律上的「毒樹果理論」為例，質疑假如公式不正確、悖離社會公平正義，得出的結果也一定悖離社會公平正義。他強調財劃法不只是分子分母的問題，最重要的是公式。若公式分配不平均、無法兼顧南北平衡與台灣發展，結果一定不公平。