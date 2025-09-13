聽新聞
綠首長嗆財劃法修法重北輕南 不排除北上向立院抗議

聯合報／ 記者李人岳屈彥辰／台北報導

行政院邀縣市首長討論財劃法爭議，高雄市長陳其邁說，朝野應該放下屠刀，立法院修法就修法、行政院該試算就試算，朝野應該放下爭執好好地談。台南市長黃偉哲質疑，立法院的修法重北輕南，他揚言不排除串聯南部的縣市首長，一起北上向立法院抗議。

陳其邁說，財劃法修法顯然造成各縣市分配不公，他主張統籌分配稅款、一般性補助款和計畫性補助款等三項，總額試算結果應該不能比前一年少，才算公平。

他舉例，高雄市的統籌款雖增加二五八億元，但一般性補助和計畫型補助卻減少四三二億，總計反而少了一七三億元左右。他不滿表示，當初立法院修法，他沒機會講話，如今才有機會碰到台北市長蔣萬安，希望拜託大家都能將心比心。

陳其邁強調，朝野應該放下屠刀，立法院該修法就修法、行政院該試算就試算，朝野應該放下爭執好好地談，不然明顯的修法錯誤卻沒人要承認、沒人要改正，這不是民主笑話嗎？朝野領袖若不能坐下來解決問題，根本是愧對人民。

黃偉哲舉法律上的「毒樹果理論」為例，質疑假如公式不正確、悖離社會公平正義，得出的結果也一定悖離社會公平正義。他強調財劃法不只是分子分母的問題，最重要的是公式。若公式分配不平均、無法兼顧南北平衡與台灣發展，結果一定不公平。

修法 朝野 行政院 立法院 財劃法 陳其邁 黃偉哲

相關新聞

政院稱財劃法公式錯誤「345億無法分配」 盧秀燕揭盲點籲中央勿拖延

行政院今天邀全台22縣市首長赴政院開會討論財政收支劃分法爭議，台中市長盧秀燕在會中重申日前藍白15縣市首長共同聲明的三大...

公式錯誤立法院要向國人負責 卓榮泰：行政院將修「可長可久新財劃法」

行政院邀集22縣市首長討論統籌分配款爭議。閣揆卓榮泰會後表示，行政院在覆議失敗後，已經沒有立場對錯誤的公式做任何動作。他...

苗栗國變天龍國！苗栗財政分級被中央躍升為第1級 縣府批：太離譜

苗栗縣政府今天下午參加行政院召開的「財政收支劃分法及中央對地方115年度補助情形交流會議」，苗栗縣是全國唯一財政受中央控...

財劃法公式錯誤 卓揆要立院自行解決

行政院昨天分批與地方政府共商財劃法與事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤，立院應自行解決；行政院長卓榮泰表示，立法院要...

觀察站／政院不提修法版本 責任全推藍白

行政院長卓榮泰昨邀廿二縣市首長研商財劃法爭議解方，卻成「鴻門宴」，綠營縣市長在會上猛攻藍營，卓揆會後又加碼稱立法院要自行...

財劃法「文字修辭課」 藍營首長失望

行政院昨天邀縣市首長會商財劃法爭議，藍營首長與行政院的交鋒從會前、會中持續到會後。南投縣長許淑華表示，原本地方滿懷期待，...

