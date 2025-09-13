計畫型、一般性補助款 主計長：由地方共同負擔

行政院昨天與地方會商財劃法爭議，結果仍在原地打轉；針對修法公式分母錯誤，財政部長莊翠雲昨表示，財劃法已明文規定，無法用行政解釋處理，不修法無法解決。主計長陳淑姿說，地方自有財源已大幅提高，計畫型及一般性補助款仍要由地方共同負擔。

莊翠雲表示，財政部八月十五日聽取地方財劃法意見，在「序位分數計分方式及定義」上，依多數地方政府建議採「零點二分級距」計算。在「分配鄉（鎮、市）公式」上，已有共識沿用舊制分配公式。

但在「公式分母錯誤問題」，莊翠雲表示，地方政府雖建議採行政解釋等作法，鑑於分配公式分母，財劃法文義上已明確規定按全部廿二縣市計算，無法逾越法律明文規定的文義範圍自為解釋，分母仍應按全部直轄市及縣市計算。

主計長陳淑姿表示，地方自有財源已大幅提高，再要求保障一般性補助款不合理，原縣市自治應辦的教育及基本設施等基本支出，由一般性補助款予以協助部分，除保留社會福利經費四○六億元外，其餘請地方由獲配統籌分配稅款辦理。

至於計畫型補助款，由中央依財力級次補助，地方共同負擔。陳淑姿解釋，計畫型補助部分為「不具經常性、普及性，且須中央引導計畫項目或依法須由中央編列的補助」，如高中改隸直轄市專案補助、高雄捷運黃線建設及周邊土地開發計畫、國小達成合理教師員額編制所需經費、台北捷運環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫等。

陳淑姿說，明年度請地方由獲配財源自行分配項目，一般性補助款部分，包含基本設施補助（水利疏濬清淤、警消廳舍整建與車輛購置等）、國中小教育補助（學校營養午餐、水電費、改善校園環境及設施設備等）、年改節省經費及教師專案退休補助、基本財政收支差點；計畫型補助款包含提升道路品質計畫、公有危險建築補強重建、文化生活圈建設計畫、殯葬設施量能提升計畫等。