財劃法「文字修辭課」 藍營首長失望

聯合報／ 地方社會中心、政治中心／連線報導

行政院昨天邀縣市首長會商財劃法爭議，藍營首長與行政院的交鋒從會前、會中持續到會後。南投縣長許淑華表示，原本地方滿懷期待，盼能在財源分配要到實質回應，沒想到只換來一場「文字修辭課」，整場會議「有誠意邀請，卻完全沒誠意解決問題」。

許淑華直言，地方早在十日就透過三點共同聲明，把訴求講得清清楚楚，結果行政院卻只在條文用字上鑽牛角尖，引用一九九八年精省的歷史，指當年業務由中央承接，如今地方分配款增加，縣市也該接手原本省府事權。許認為精省是近卅年前的「考古題」，和今天地方要的透明、公平補助風馬牛不相及；行政院「只想下放責任，不想分配財源」。

台中市長盧秀燕會前表示，少了二五○億元，對市民福利、台中建設造成重大影響。她北上開會，希望把被砍的二五○億元搶救回來。

但與會人士描述，會中較聚焦財劃法公式而非計畫型及一般性補助款，盧秀燕等藍營首長希望透過採用桃園副市長王明鉅的算法，可在不修法的情況下將全部稅款分配完，簡單又快速，但中央堅持要修法，不僅無法達成共識，連補助款都未能充分討論，不難看出盧的失望之情。

台北市長蔣萬安會前砲轟中央用一紙公文，刪減七成五的捷運建設補助款，造成北市沉重負擔；他在會中更質疑，行政院指這次財劃法修法產生的問題，是因為立法倉促、草率，但他請大家回想當時立法院修財劃法時，大聲疾呼行政院要提出版本，為什麼沒有提出來？

新北市長侯友宜也表示，過去的事不用再提，應優先做的是「補強」，尊重行政院，把版本拿出來。

與會人士說，蔣萬安說的「大家心知肚明」就是指大罷免；綠營現在反攻，說草率修法造成現在的錯誤，責任推給藍白，蔣萬安反嗆行政院沒版本，全部在忙大罷免，才是今天錯誤的源頭。

高雄市長陳其邁則在會中嗆桃園市長張善政，「張市長做過院長，蔣市長當過立委，以前為什麼不修法？」張善政回應，舊版財劃法要修法是藍綠共識，但長久以來橫跨藍綠執政未能修法，都有責任。

花蓮縣長徐榛蔚表示，賴清德總統說「屠刀不在民進黨手上」，事實上屠刀已砍在人民身上，新版財劃法尚未上路，行政院就大砍各縣市六三六億元補助，第二刀更在未通知下，明年先大砍各項民生政策，要地方自己想辦法，刀刀向人民，現在各縣市只要收到中央公文就膽戰心驚。

