財劃法公式錯誤 卓揆要立院自行解決

聯合報／ 政治中心、地方社會中心／連線報導
行政院昨天與地方政府共商財劃法與事權等議題，行政院長卓榮泰（中）親自主持記者會，說明會議共識。記者邱德祥／攝影
行政院昨天與地方政府共商財劃法與事權等議題，行政院長卓榮泰（中）親自主持記者會，說明會議共識。記者邱德祥／攝影

行政院昨天分批與地方政府共商財劃法與事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤，立院應自行解決；行政院長卓榮泰表示，立法院要對自己造成的錯誤向國人負責，請立法院勇敢面對。政院未來會另提出符合民主程序、國家均衡發展的修法。

此外，由於挹注地方財源增加，原先地方自治事項的事權，也將優先回歸地方自行負擔並分配清楚。

政院也統整昨天縣市首長的兩大提問，首先是公式錯誤，能否不修法，而由政院解釋處理，或是以桃園市副市長王明鉅提供的算式處理就好。

台中市長盧秀燕（圖中）北上要爭回補助款卻失望而歸。記者邱德祥／攝影
台中市長盧秀燕（圖中）北上要爭回補助款卻失望而歸。記者邱德祥／攝影

用兩道算式 就能合理分配餘額

台中市長盧秀燕在會中表示，行政院稱「財劃法目前還有三百四十五億元餘額無法分配，是因為修法後公式有誤」，事實上問題不是出在法條，而是算式；按照王明鉅公開的演算方式，若僅用一道算式，的確會產生龐大餘額，若用兩道算式，就能合理分配餘額，各縣市均能受惠。

盧秀燕強調，中央若認為有必要修法，應訂出明確的期程，若有足夠誠意，一個月內就可以完成修法，不應無限延宕，否則會影響地方預算編列與建設推動。

台北市長蔣萬安在會中質疑，行政院為何當初修財劃法沒有提出版本，行政院從上到下，到各縣市宣講（大罷免）在忙什麼？「答案大家心知肚明、非常清楚」。現在中央談到很多指標，要更細緻討論，請提出版本，下會期列為優先法案。關於事權分配，行政院可更進一步跟地方深入討論。

台北市長蔣萬安（圖中）質疑行政院在修法時為何不提出政院版本。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（圖中）質疑行政院在修法時為何不提出政院版本。記者邱德祥／攝影

侯友宜：拜託政院團隊睿智研討

新北市長侯友宜也表示，尊重行政院，把版本拿出來，每天一直說也沒用，拜託行政院團隊睿智研討。

卓榮泰會後舉行記者會指出，現行財劃法已明定的公式計算方式，不能透過行政解釋改變或擴大，二月二十七日行政院提出覆議，就是希望給立院重新審視的機會，行政院充分說明內容的錯誤，但立法院已經否決，所以立法院對這次造成的錯誤，要自行向國民負責，必須自行提出解決方案。

卓榮泰說，對於現在財劃法造成的國家財政重大危機，唯有透過全盤修法才能解決。行政院該做的是建立可長可久的財劃法，未來可再邀集地方共同討論如何讓水平分配更合理。

張惇涵：公式不能解釋必須修法

行政院秘書長張惇涵說，公式不能解釋，因為公式是明定在財劃法十六之一條裡，行政部門不能解釋，必須修法。

會中第二個討論的焦點，有部分地方首長認為，雖然政院編列的一般性統籌分配稅款沒有減少，但其他計畫型補助也不應減少。張惇涵表示，如果中央挹注地方的統籌分配稅款的總額沒少，且任何一項補助也不能少，那中央籌編預算時舉債就會超過公債法上限，導致無法編列中央政府總預算，一旦如此，地方總預算也將無法編列。

卓榮泰說，政院將全盤檢討現行財劃法內容不當、城鄉失衡的問題，「痛苦一年就夠，不要明年重複同樣的痛苦」，也會嘗試各種合作、協商的可能性。

