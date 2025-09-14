財劃法爭議 卓揆認為水平分配計算公式錯誤…促修法解決

行政院昨（13）日與地方政府共商財劃法爭議，行政院長卓榮泰會後表示，水平分配計算公式錯誤，必須修法才能解決，請立法院勇敢面對，政院會主動積極參與，甚至發起協商的可能。

卓榮泰昨日分上、下午場邀請地方共商財劃法爭議與事權分配等議題，會後率副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲、主計總處主計長陳淑姿召開記者會。

卓榮泰表示，針對新版財劃法，政院提出覆議案時已明白指出條文內容矛盾錯誤，很多餘數分配不出去，盼立法院重新審視，但立法院否決覆議案，因此行政院現在沒有任何立場對錯誤部分做任何動作。

新版財劃法統籌分配稅款增加情況

卓榮泰強調，如要修正新版《財劃法》，過程必須經過所有地方政府同意並充分討論，以符合民主程序，達成「均衡城鄉、均衡台灣」目標，如此才能提出一套長治久安之計。

除了財劃法修法，卓榮泰表示，行政院要建立可長可久的財政劃分合理制度，未來將邀請地方首長、主計人員共同研商，使水平分配更合理、避免城鄉差距擴大、避免財稅集中在工商縣市、避免僅用人口數量與土地多寡等指標，就改變台灣各縣市財政命運。

他強調，新版《財劃法》造成的問題，今年不解決，以後每年都存在。