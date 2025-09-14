快訊

財劃法「鴻門宴」…政院不提修法版本 責任全推藍白

傳統圓環成交通事故溫床 現代或渦輪圓環成主流

財劃法爭議 卓揆認為水平分配計算公式錯誤…促修法解決

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
政院昨日與地方政府共商財劃法爭議，卓揆（中）會後率副院長鄭麗君（左）、秘書長張惇涵等人召開記者會說明。記者邱德祥／攝影
政院昨日與地方政府共商財劃法爭議，卓揆（中）會後率副院長鄭麗君（左）、秘書長張惇涵等人召開記者會說明。記者邱德祥／攝影

行政院昨（13）日與地方政府共商財劃法爭議，行政院長卓榮泰會後表示，水平分配計算公式錯誤，必須修法才能解決，請立法院勇敢面對，政院會主動積極參與，甚至發起協商的可能。

卓榮泰昨日分上、下午場邀請地方共商財劃法爭議與事權分配等議題，會後率副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲、主計總處主計長陳淑姿召開記者會。

卓榮泰表示，針對新版財劃法，政院提出覆議案時已明白指出條文內容矛盾錯誤，很多餘數分配不出去，盼立法院重新審視，但立法院否決覆議案，因此行政院現在沒有任何立場對錯誤部分做任何動作。

新版財劃法統籌分配稅款增加情況
新版財劃法統籌分配稅款增加情況

卓榮泰強調，如要修正新版《財劃法》，過程必須經過所有地方政府同意並充分討論，以符合民主程序，達成「均衡城鄉、均衡台灣」目標，如此才能提出一套長治久安之計。

除了財劃法修法，卓榮泰表示，行政院要建立可長可久的財政劃分合理制度，未來將邀請地方首長、主計人員共同研商，使水平分配更合理、避免城鄉差距擴大、避免財稅集中在工商縣市、避免僅用人口數量與土地多寡等指標，就改變台灣各縣市財政命運。

他強調，新版《財劃法》造成的問題，今年不解決，以後每年都存在。

財劃法 卓榮泰 立法院

延伸閱讀

卓榮泰要立院為財劃法錯誤負責 李彥秀：只有指責沒有反省

柯建銘：黨團幹部下周明朗 19日開議前會產生

公式錯誤立法院要向國人負責 卓榮泰：行政院將修「可長可久新財劃法」

連江縣長王忠銘赴政院爭取財政補助 籲中央給予離島公平待遇

相關新聞

財劃法公式錯誤 卓揆要立院自行解決

行政院昨天分批與地方政府共商財劃法與事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤，立院應自行解決；行政院長卓榮泰表示，立法院要...

觀察站／政院不提財劃法修法版本 責任全推藍白

行政院長卓榮泰昨邀廿二縣市首長研商財劃法爭議解方，卻成「鴻門宴」，綠營縣市長在會上猛攻藍營，卓揆會後又加碼稱立法院要自行...

【總編開箱】政院不提財劃法修法版本 繼續甩鍋立院在野黨

行政院找縣市首長討論財劃法的「鴻門宴」過後，雖然大家都有共識必須修法，但誰來提出修法版本，卻遲遲沒有答案，這場會議開了，結果卻形同白開。

財劃法爭議 卓揆認為水平分配計算公式錯誤…促修法解決

行政院昨（13）日與地方政府共商財劃法爭議，行政院長卓榮泰會後表示，水平分配計算公式錯誤，必須修法才能解決，請立法院勇敢...

財劃法「文字修辭課」 藍營首長失望

行政院昨天邀縣市首長會商財劃法爭議，藍營首長與行政院的交鋒從會前、會中持續到會後。南投縣長許淑華表示，原本地方滿懷期待，...

計畫型、一般性補助款 主計長：由地方共同負擔

行政院昨天與地方會商財劃法爭議，結果仍在原地打轉；針對修法公式分母錯誤，財政部長莊翠雲昨表示，財劃法已明文規定，無法用行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。