新版財劃法擴大城鄉差距怎麼解？卓揆：必須修法、請立院勇敢面對

行政院13日與地方政府共商財劃法爭議，行政院長卓榮泰會後表示，水平分配計算公式錯誤，必須修法才能解決，請立法院勇敢面對。卓榮泰也說，政院會主動積極參與發，甚至發起協商的可能。

行政院長卓榮泰今日分上午場、下午場邀請地方共商財劃法爭議、事權分配等議題，會後率副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲、主計總處主計長陳淑姿召開記者會。

卓榮泰表示，針對新版財劃法，政院提出覆議案時已明白指出條文內容矛盾錯誤，很多餘數分配不出去，盼立法院能重新審視，但立法院否決覆議案，因此，行政院現在沒有任何立場對錯誤的部分做任何的動作，「立法院要對他自己造成的錯誤向國人負責，要進行修法，請立法院勇敢面對」。

卓榮泰強調，如要修正新版《財劃法》，過程必須經過所有地方政府同意，並充分討論，以符合民主程序，達成「均衡城鄉、均衡台灣」目標，如此才能提出一套長治久安之計。

除了財劃法修法之外，卓榮泰表示，行政院要建立可長可久的財政劃分合理制度，未來將邀請地方首長、主計人員共同研商，使水平分配更合理、避免城鄉差距擴大、避免財稅集中在工商縣市、避免僅用人口數量、土地多寡等指標就改變台灣各縣市財政命運；他強調，水平分配要更合理，包括人口結構、土地管理成本要考量，財產稅成長率也要適度管控，否則炒房地方卻獲得更多財稅，無異是在助長炒房，這些都必須全盤考慮在內。

卓榮泰強調，新版《財劃法》造成的問題，今年不解決，以後每年都存在。因此，行政院該做的事，就是建立一個可長可久的《財劃法》。

媒體詢問，政院有可能提出政院版本修法草案？有可能啟動與藍營合作？卓榮泰回應，「痛苦一年就夠，不要明年重複同樣的痛苦」，政院會嘗試各種合作、協商的可能性，也會積極主動參與，甚至發起協商可能。這不僅是行政院與立法院，還有中央與地方，都要充分溝通，不急促、不倉促，這樣的痛苦不要再繼續延續下去。

新版財劃法使城鄉差距擴大。卓榮泰指出，依據新版《財劃法》所設算出來的結果，各縣市呈現極大差距，尤其統籌分配稅款的計算結果非常失衡，其中營利事業營業額比重達30%，但大公司營業額的所在地可能在六都之中的台北市或新北市，而其他地方負擔的成本與付出，皆沒有計算在內，導致城鄉嚴重失衡。

此外，在人口指標方面，部分地區有較多高齡長者或幼童需要照顧，而新版《財劃法》卻未考量人口結構因素，無法給予這些鄉鎮、城市更多預算協助；另一方面，在土地指標部分，土地面積僅以行政區域計算，但從事農、林、漁、牧、工、商活動，各代表不同土地價值，此次《財劃法》修法未考量相對應的管理成本，造成負擔國家糧食供應的農業縣在計算過程中，明顯不及於工商大縣。