快訊

「上車舞」在台爆紅！抖音女團開IG吸萬人朝聖 C位「楓葉」便服熱舞

日本美女氣象主播「呆萌播報」畫面爆紅 逾萬人按讚：太可愛

財劃法座談蔣萬安質疑政院作為 卓榮泰指誤解事實

中央社／ 台北13日電

行政院今天與地方共商財劃法修法與事權分配等議題，據了解，台北市長蔣萬安會中質疑政院當時都在忙宣講，且未提修法版本，行政院長卓榮泰長則提醒蔣萬安誤解事實。黨政人士指出，蔣萬安可能市務繁忙錯置時間，卓榮泰在財劃法修法過程都在視察東部勘災與重建等工作。

對此，台北市政府副發言人葉向媛表示，修法時大罷免已在進行，政院若不是在忙著籌備宣講，難道是忙著停止班班有鮮乳政策，卓榮泰甚至曾稱地震來臨地方政府必須勇敢面對，當時確實未積極提出法案。

卓榮泰今天分上午場、下午場邀請地方共商財劃法爭議、事權分配、公式錯誤以及城鄉差距被拉大等議題。蔣萬安會前指出，中央一紙公文就要刪除捷運建設補助經費，希望中央能清楚說明並確認。

據轉述，蔣萬安在座談中質疑財劃法修法當時，政院都在忙宣講，且沒有提修法版本；卓榮泰則當場回應，蔣萬安的說法「對事實有誤解」。

黨政人士向記者表示，財劃法三讀通過是去年12月20日，卓榮泰下鄉宣講首場是今年3月16日在台中，時間相差近4個月，蔣萬安顯然錯置時間先後；且去年底颱風康芮重創東部，行政院仍忙著勘災及重建工作，而財劃法通過隔天，卓榮泰是前往花蓮視察台鐵復原情形。

黨政人士說明，蔣萬安可能為閃避公館圓環議題，導致時間觀念錯亂，儼然成為首都圈的時空旅人。

至於沒有院版修法版本，據與會人士轉述，張惇涵在會中提醒蔣萬安，「為何立法院在行政院還沒有提版本的時候就急著闖關？行政院提出覆議的時候，當時立法院在做什麼？大家可能也心知肚明」。

對此，台北市政府副發言人葉向媛表示，修法時大罷免已在進行，政院若不是在忙著籌備宣講，難道是忙著停止班班有鮮乳政策，卓榮泰甚至曾稱地震來臨地方政府必須勇敢面對，當時確實未積極提出法案。

葉向媛強調，蔣萬安今天在會前、會中皆提出，台北市恐遭刪減新台幣650億元捷運建設補助，行政院從頭到尾都沒有回應，請「黨政人士」對此正面回答，勿再持續藏頭遮臉、不敢見人地噴口水，並請政院盡速提修法版本。

行政院 蔣萬安 卓榮泰 財劃法

延伸閱讀

卓榮泰要立院為財劃法錯誤負責 李彥秀：只有指責沒有反省

公式錯誤立法院要向國人負責 卓榮泰：行政院將修「可長可久新財劃法」

卓榮泰邀地方會商財劃法 楊文科：需要清楚的財政分工

會商財劃法上午場 卓榮泰：與會首長同意財劃法應全盤檢討

相關新聞

政院稱財劃法公式錯誤「345億無法分配」 盧秀燕揭盲點籲中央勿拖延

行政院今天邀全台22縣市首長赴政院開會討論財政收支劃分法爭議，台中市長盧秀燕在會中重申日前藍白15縣市首長共同聲明的三大...

公式錯誤立法院要向國人負責 卓榮泰：行政院將修「可長可久新財劃法」

行政院邀集22縣市首長討論統籌分配款爭議。閣揆卓榮泰會後表示，行政院在覆議失敗後，已經沒有立場對錯誤的公式做任何動作。他...

苗栗國變天龍國！苗栗財政分級被中央躍升為第1級 縣府批：太離譜

苗栗縣政府今天下午參加行政院召開的「財政收支劃分法及中央對地方115年度補助情形交流會議」，苗栗縣是全國唯一財政受中央控...

卓榮泰要立院為財劃法錯誤負責 李彥秀：只有指責沒有反省

行政院今邀集22縣市首長討論統籌分配款爭議。行政院長卓榮泰在下午場會後表示，立法院要對自己造成的錯誤，向國人負責。國民黨...

財劃法爭議 徐榛蔚：中央屠刀已砍在人民身上

花蓮縣長徐榛蔚今天出席行政院財劃法座談會，會後在臉書發文，指賴清德總統說「屠刀不在綠營手上」，但事實是，新版財劃法尚未上...

基隆財政遠不如雙北 歲入比修財劃法前還少！邱佩琳喊話中央再考量

基隆市副市長邱佩琳今天代表市長謝國樑到行政院討論財劃法爭議，邱佩琳說，新法修正後，基隆統籌分配款雖然增加，但115年歲入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。