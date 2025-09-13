財劃法座談蔣萬安質疑政院作為 卓榮泰指誤解事實

行政院今天與地方共商財劃法修法與事權分配等議題，據了解，台北市長蔣萬安會中質疑政院當時都在忙宣講，且未提修法版本，行政院長卓榮泰長則提醒蔣萬安誤解事實。黨政人士指出，蔣萬安可能市務繁忙錯置時間，卓榮泰在財劃法修法過程都在視察東部勘災與重建等工作。

對此，台北市政府副發言人葉向媛表示，修法時大罷免已在進行，政院若不是在忙著籌備宣講，難道是忙著停止班班有鮮乳政策，卓榮泰甚至曾稱地震來臨地方政府必須勇敢面對，當時確實未積極提出法案。

卓榮泰今天分上午場、下午場邀請地方共商財劃法爭議、事權分配、公式錯誤以及城鄉差距被拉大等議題。蔣萬安會前指出，中央一紙公文就要刪除捷運建設補助經費，希望中央能清楚說明並確認。

據轉述，蔣萬安在座談中質疑財劃法修法當時，政院都在忙宣講，且沒有提修法版本；卓榮泰則當場回應，蔣萬安的說法「對事實有誤解」。

黨政人士向記者表示，財劃法三讀通過是去年12月20日，卓榮泰下鄉宣講首場是今年3月16日在台中，時間相差近4個月，蔣萬安顯然錯置時間先後；且去年底颱風康芮重創東部，行政院仍忙著勘災及重建工作，而財劃法通過隔天，卓榮泰是前往花蓮視察台鐵復原情形。

黨政人士說明，蔣萬安可能為閃避公館圓環議題，導致時間觀念錯亂，儼然成為首都圈的時空旅人。

至於沒有院版修法版本，據與會人士轉述，張惇涵在會中提醒蔣萬安，「為何立法院在行政院還沒有提版本的時候就急著闖關？行政院提出覆議的時候，當時立法院在做什麼？大家可能也心知肚明」。

葉向媛強調，蔣萬安今天在會前、會中皆提出，台北市恐遭刪減新台幣650億元捷運建設補助，行政院從頭到尾都沒有回應，請「黨政人士」對此正面回答，勿再持續藏頭遮臉、不敢見人地噴口水，並請政院盡速提修法版本。