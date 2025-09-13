卓榮泰要立院為財劃法錯誤負責 李彥秀：只有指責沒有反省

行政院今邀集22縣市首長討論統籌分配款爭議。行政院長卓榮泰在下午場會後表示，立法院要對自己造成的錯誤，向國人負責。國民黨立委李彥秀反嗆，給全民的感受就是「只有對抗沒有對話，只有指責沒有反省」，賴清德總統「四個調整」讓社會休養生息言猶在耳，行政院繼續政治對抗衝突。

卓榮泰下午表示，行政院在覆議失敗後，已經沒有立場對錯誤的公式做任何動作。立法院要對自己造成的錯誤，向國人負責。行政院要做的是建立可長可久的財劃法，「痛苦一年就好」，未來會積極與地方討論修法。

李彥秀說，卓榮泰今天與地方溝通財劃法，會後記者會給全民的感受就是「只有對抗沒有對話，只有指責沒有反省」，將所有的責任推給立法院，將所有的問題推給在野黨，更將「均衡地方」作為模糊「中央錢權一把抓」的政治工具。

李彥秀表示，賴清德「四個調整」讓社會休養生息言猶在耳，行政院繼續政治對抗衝突，顯然要讓賴清德繼續背負「萊爾校長」的惡名。財劃法修正解決過去垂直分配「75%稅收在中央，地方只能看中央臉色」的沉痾，行政院卻剋扣地方「一般性補助款」與「計畫型補助款」，讓地方未蒙其利先受其害。