聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥。聯合報系資料照

行政院今邀集22縣市首長討論統籌分配款爭議。行政院長卓榮泰在下午場會後表示，立法院要對自己造成的錯誤，向國人負責。國民黨立委李彥秀反嗆，給全民的感受就是「只有對抗沒有對話，只有指責沒有反省」，賴清德總統「四個調整」讓社會休養生息言猶在耳，行政院繼續政治對抗衝突。

卓榮泰下午表示，行政院在覆議失敗後，已經沒有立場對錯誤的公式做任何動作。立法院要對自己造成的錯誤，向國人負責。行政院要做的是建立可長可久的財劃法，「痛苦一年就好」，未來會積極與地方討論修法。

李彥秀說，卓榮泰今天與地方溝通財劃法，會後記者會給全民的感受就是「只有對抗沒有對話，只有指責沒有反省」，將所有的責任推給立法院，將所有的問題推給在野黨，更將「均衡地方」作為模糊「中央錢權一把抓」的政治工具。

李彥秀表示，賴清德「四個調整」讓社會休養生息言猶在耳，行政院繼續政治對抗衝突，顯然要讓賴清德繼續背負「萊爾校長」的惡名。財劃法修正解決過去垂直分配「75%稅收在中央，地方只能看中央臉色」的沉痾，行政院卻剋扣地方「一般性補助款」與「計畫型補助款」，讓地方未蒙其利先受其害。

李彥秀指出，卓榮泰今說「未來學校電費補助都要回歸地方」，請問「班班有冷氣」不就是中央政府的政策嗎？「中央請客，地方埋單」，這就是卓榮泰大言不慚的「公平正義」？財劃法的修正，立院安排了多場公聽會及專案報告，更邀請地方政府前來立院溝通說明，行政院的態度從頭到尾就是「以拖待變」、「不提對案」，現在反過來責怪立法院，還說要與地方溝通修正長治久安的財劃法，卓榮泰是真的忘記，還是害怕想起？

行政院邀集22縣市首長討論統籌分配款爭議。閣揆卓榮泰會後表示，立法院要為自己造成的錯誤，行政院要做的是建立可長可久的財劃法。他說「痛苦一年就好」未來會積極與地方討論修法。圖／行政院提供
行政院邀集22縣市首長討論統籌分配款爭議。閣揆卓榮泰會後表示，立法院要為自己造成的錯誤，行政院要做的是建立可長可久的財劃法。他說「痛苦一年就好」未來會積極與地方討論修法。圖／行政院提供

行政院 卓榮泰 財劃法 李彥秀 立法院

相關新聞

政院稱財劃法公式錯誤「345億無法分配」 盧秀燕揭盲點籲中央勿拖延

行政院今天邀全台22縣市首長赴政院開會討論財政收支劃分法爭議，台中市長盧秀燕在會中重申日前藍白15縣市首長共同聲明的三大...

公式錯誤立法院要向國人負責 卓榮泰：行政院將修「可長可久新財劃法」

行政院邀集22縣市首長討論統籌分配款爭議。閣揆卓榮泰會後表示，行政院在覆議失敗後，已經沒有立場對錯誤的公式做任何動作。他...

苗栗國變天龍國！苗栗財政分級被中央躍升為第1級 縣府批：太離譜

苗栗縣政府今天下午參加行政院召開的「財政收支劃分法及中央對地方115年度補助情形交流會議」，苗栗縣是全國唯一財政受中央控...

陳其邁嗆「做過院長為何不修財劃法？」 張善政：藍綠都有責任

財政收支劃分法修法引發各縣市補助款爭議，行政院長卓榮泰今天邀地方政府會商，有媒體報導高雄市長陳其邁在會中嗆聲張善政市長「...

卓榮泰要立院為財劃法錯誤負責 李彥秀：只有指責沒有反省

行政院今邀集22縣市首長討論統籌分配款爭議。行政院長卓榮泰在下午場會後表示，立法院要對自己造成的錯誤，向國人負責。國民黨...

財劃法爭議 徐榛蔚：中央屠刀已砍在人民身上

花蓮縣長徐榛蔚今天出席行政院財劃法座談會，會後在臉書發文，指賴清德總統說「屠刀不在綠營手上」，但事實是，新版財劃法尚未上...

