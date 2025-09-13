快訊

財劃法爭議 徐榛蔚：中央屠刀已砍在人民身上

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
行政院長卓榮泰今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，花蓮縣長徐榛蔚（左）抵達行政院。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，花蓮縣長徐榛蔚（左）抵達行政院。記者邱德祥／攝影

花蓮縣長徐榛蔚今天出席行政院財劃法座談會，會後在臉書發文，指賴清德總統說「屠刀不在綠營手上」，但事實是，新版財劃法尚未上路，行政院就大砍636億元各縣市補助，「屠刀已砍在人民身上」。

徐榛蔚在臉書指出，「財劃法」26年未修，修法一直是跨黨派共識，去年12月20日修正通過，今年3月21日總統發布，在9個月後的今天，行政院終於召集縣市首長，若不是在野黨堅持修法，也不會有今日行政院召集22縣市長、傾聽地方聲音，這是重要的第一步，也是務實的一步。

她表示，根據主計總處統計，26年前因精省修法後，中央收入占全國高達75%，顯見台灣中央與地方財政結構的異常，凸顯財劃法修法的重要性，也打臉中央沒錢的說法。

徐榛蔚指出，賴總統說「屠刀不在綠營手上」，但事實是「屠刀已砍人民身上」，114年新版財劃法尚未上路，行政院就先大砍636億各縣市補助，「第二刀」更在未通知下，明年先大砍各項民生政策，要各縣市政府自己想辦法，「刀刀向人民，萬箭齊發」，現在各縣市只要收到中央公文就膽顫心驚，看中央又要拿哪一筆民生預算逼地方就範。

她說，「財劃法」是改善中央地方財政結構不均的重要法案，第一步或許不完美、但是有其必要性，政治要競爭、不要對立，修法改善地方財政結構是跨黨派共識，希望務實修法，減少政治放話。

修法 行政院 財劃法 徐榛蔚

相關新聞

政院稱財劃法公式錯誤「345億無法分配」 盧秀燕揭盲點籲中央勿拖延

行政院今天邀全台22縣市首長赴政院開會討論財政收支劃分法爭議，台中市長盧秀燕在會中重申日前藍白15縣市首長共同聲明的三大...

公式錯誤立法院要向國人負責 卓榮泰：行政院將修「可長可久新財劃法」

行政院邀集22縣市首長討論統籌分配款爭議。閣揆卓榮泰會後表示，行政院在覆議失敗後，已經沒有立場對錯誤的公式做任何動作。他...

苗栗國變天龍國！苗栗財政分級被中央躍升為第1級 縣府批：太離譜

苗栗縣政府今天下午參加行政院召開的「財政收支劃分法及中央對地方115年度補助情形交流會議」，苗栗縣是全國唯一財政受中央控...

陳其邁嗆「做過院長為何不修財劃法？」 張善政：藍綠都有責任

財政收支劃分法修法引發各縣市補助款爭議，行政院長卓榮泰今天邀地方政府會商，有媒體報導高雄市長陳其邁在會中嗆聲張善政市長「...

卓榮泰要立院為財劃法錯誤負責 李彥秀：只有指責沒有反省

行政院今邀集22縣市首長討論統籌分配款爭議。行政院長卓榮泰在下午場會後表示，立法院要對自己造成的錯誤，向國人負責。國民黨...

