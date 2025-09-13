財劃法爭議 徐榛蔚：中央屠刀已砍在人民身上

花蓮縣長徐榛蔚今天出席行政院財劃法座談會，會後在臉書發文，指賴清德總統說「屠刀不在綠營手上」，但事實是，新版財劃法尚未上路，行政院就大砍636億元各縣市補助，「屠刀已砍在人民身上」。

徐榛蔚在臉書指出，「財劃法」26年未修，修法一直是跨黨派共識，去年12月20日修正通過，今年3月21日總統發布，在9個月後的今天，行政院終於召集縣市首長，若不是在野黨堅持修法，也不會有今日行政院召集22縣市長、傾聽地方聲音，這是重要的第一步，也是務實的一步。

她表示，根據主計總處統計，26年前因精省修法後，中央收入占全國高達75%，顯見台灣中央與地方財政結構的異常，凸顯財劃法修法的重要性，也打臉中央沒錢的說法。

徐榛蔚指出，賴總統說「屠刀不在綠營手上」，但事實是「屠刀已砍人民身上」，114年新版財劃法尚未上路，行政院就先大砍636億各縣市補助，「第二刀」更在未通知下，明年先大砍各項民生政策，要各縣市政府自己想辦法，「刀刀向人民，萬箭齊發」，現在各縣市只要收到中央公文就膽顫心驚，看中央又要拿哪一筆民生預算逼地方就範。

她說，「財劃法」是改善中央地方財政結構不均的重要法案，第一步或許不完美、但是有其必要性，政治要競爭、不要對立，修法改善地方財政結構是跨黨派共識，希望務實修法，減少政治放話。