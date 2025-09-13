基隆財政遠不如雙北 歲入比修財劃法前還少！邱佩琳喊話中央再考量

基隆市副市長邱佩琳今天代表市長謝國樑到行政院討論財劃法爭議，邱佩琳說，新法修正後，基隆統籌分配款雖然增加，但115年歲入預算較114年減少37億。基隆的建設將面臨困境。尤其是教育環境基金，以前財源7成來自中央補助、3成基隆自籌，如今卻直接倒過來，單單教育方面就少了8億元。

邱佩琳在會中向院長卓榮泰說，基隆市的歲入比修法前還少，希望中央補助款不要少於去年，基隆鄰近台北市、新北市，財政卻相距甚大，基隆為台灣國門，中央應該更加重視基隆的建設。

邱佩琳表示，依照行政院財政部及主計總處的資料，本次修法後仍有9個縣市獲配數低於修法前，而基隆市是9個縣市中的倒數第5名，另外補助制度的改變，也造成基隆市115年歲入預算較114年減少37億。

邱佩琳說，以教育經費為例，除了還有8億的缺口外，自籌與補助的比例也從3：7改為7：3，自籌比例大幅提升，而基北北桃是共同生活圈，基隆與直轄市僅有一線之隔，基隆孩子的教育經費不應該與鄰近城市差距太大，未來恐會進而造成人口的流失。

另外，基隆具有北台灣的門戶特殊性，每年將近90萬的國際郵輪旅客進入基隆，進而認識台灣，以往有商港建設費23億、後來減少至9億，115年起只剩下港務公司的盈餘1到2億元的經費來支援港市建設，影響甚鉅。

邱佩琳指出，除了港市的地理位置特殊，基隆市的山坡地、高齡及身障人口比例偏高，都應該列入基隆市的治理成本考量，每個人生活在這片土地上，不論在哪個區域，都應該獲得均等的資源，因此，希望中央能在統籌及補助款分配制度上再次通盤考量，協助基隆市度過本次難關。