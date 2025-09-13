與中央會商財劃法 宜蘭代理縣長林茂盛：預算要符合財劃法精神

行政院今天邀集22縣市首長討論統籌分配款爭議，宜蘭代理縣長林茂盛指出，行政院將一般性補助款轉變為類計畫型補助，違反財劃法第30條規定，各縣市籌編預算之際，建請行政院讓預算符合財劃法精神，儘速下放至地方，以利地方預算編列與業務推動。

林茂盛表示，今年3月6日財政部長與主計長共同主持財劃法因應會議，已有共識要全面檢討事權並下放權限，落實地方自治，增加各縣市統籌分配稅款額度 。但是，儘管分縣市建議不要修改補助辦法，中央沒有與地方政府溝通，仍然修訂並在上月29日發布最新補助辦法。

林茂盛指出，原本用於彌補地方政府財政差短的「一般性補助款」，因此轉變為「類計畫型補助」，地方政府須提出計畫才能獲得中央部會的審核與核定 ，違反財劃法第30條「中央政府給予地方政府之一般性補助款，不能低於前一年度額度」的規定，宜蘭縣一般性補助款從今年的94億，明年下降為45億。

林茂盛認為，財劃法第16條之1第3項定義很清楚，且《行政程序法》第7條及第10條規定，行政行為應有助於目的達成，且行政機關行使裁量權不得逾越法定範圍，並應符合法規授權目的 ，而不是逕自裁量，導致離島統籌分配稅款不增反減，且345億元仍需待修法後分配，是不符合法條精神的做法。

他說，行政院研議的措施，特別是類計畫型補助，可能導致中央與地方投入大量人力、物力，卻未能符合財劃法規定與精神，反而增加業務量。建請行政院在各縣市正在籌編預算之際，讓預算符合財劃法精神，儘速下放至地方，以利地方預算編列與業務推動。