政院稱財劃法公式錯誤「345億無法分配」 盧秀燕揭盲點籲中央勿拖延

行政院今天邀全台22縣市首長赴政院開會討論財政收支劃分法爭議，台中市長盧秀燕在會中重申日前藍白15縣市首長共同聲明的三大訴求，也強調關鍵不是修法與否，只要採用正確合理的計算方式，就可以把345億元餘額分配出去，中央不應以修法為藉口拖延。

盧秀燕說，15縣市日前共同提出3大訴求：統籌分配款與一般性補助款應依財劃法立法精神合理分配、一般性補助款回歸公開透明公式計算、中央已核定補助款不得任意刪減拖延。

盧秀燕表示，行政院稱「財劃法目前還有345億元餘額無法分配是因為修法後公式有誤」，事實上問題並非出在法條，而是算式，按照桃園副市長王明鉅公開的演算方式，若僅用「一道算式」，的確會產生龐大餘額，但若用「兩道算式」，就能合理分配餘額，各縣市均能受惠。

「台中與桃園立場一致，修法沒有問題。」盧秀燕擔心，中央以修法為名，拖延或削減地方財源；中央若認為有必要修法，應訂出明確的期程，有足夠誠意1個月內就可以完成修法，不應無限延宕，否則會影響地方預算編列與建設推動。

與會人士指出，下午場的氣氛較平和，未出現上午場縣市首長口角的場面，不過針對關鍵問題「財劃法公式」，中央與藍白縣市仍未取得共識，政院堅持必須由立法院再次修法，藍白縣市則認為採王明鉅的算法，可在不修法的情況下將全部稅款分配完，兩造最後沒有結論。