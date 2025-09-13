快訊

最貴一泡尿！2屁孩在海底撈「往鍋撒尿」 法院判賠935萬元

U18世界盃／中華隊1:9不敵日本隊 14日季軍戰再戰南韓

聽新聞
0:00 / 0:00

政院稱財劃法公式錯誤「345億無法分配」 盧秀燕揭盲點籲中央勿拖延

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕。中央社
台中市長盧秀燕。中央社

行政院今天邀全台22縣市首長赴政院開會討論財政收支劃分法爭議，台中市長盧秀燕在會中重申日前藍白15縣市首長共同聲明的三大訴求，也強調關鍵不是修法與否，只要採用正確合理的計算方式，就可以把345億元餘額分配出去，中央不應以修法為藉口拖延。

盧秀燕說，15縣市日前共同提出3大訴求：統籌分配款與一般性補助款應依財劃法立法精神合理分配、一般性補助款回歸公開透明公式計算、中央已核定補助款不得任意刪減拖延。

盧秀燕表示，行政院稱「財劃法目前還有345億元餘額無法分配是因為修法後公式有誤」，事實上問題並非出在法條，而是算式，按照桃園副市長王明鉅公開的演算方式，若僅用「一道算式」，的確會產生龐大餘額，但若用「兩道算式」，就能合理分配餘額，各縣市均能受惠

「台中與桃園立場一致，修法沒有問題。」盧秀燕擔心，中央以修法為名，拖延或削減地方財源；中央若認為有必要修法，應訂出明確的期程，有足夠誠意1個月內就可以完成修法，不應無限延宕，否則會影響地方預算編列與建設推動。

與會人士指出，下午場的氣氛較平和，未出現上午場縣市首長口角的場面，不過針對關鍵問題「財劃法公式」，中央與藍白縣市仍未取得共識，政院堅持必須由立法院再次修法，藍白縣市則認為採王明鉅的算法，可在不修法的情況下將全部稅款分配完，兩造最後沒有結論。

公式 行政院 盧秀燕 財劃法 王明鉅

延伸閱讀

影／行政院討論財劃法 盧秀燕：把被砍的250億搶救回來

出席政院財劃法座談 盧秀燕：會把缺的250億救回來

台中國際動漫博覽會移師市政大樓 下周邀日本知名聲優松本梨香登台

22縣市首長今赴政院討論財劃法 盧秀燕賣關子：下午的事下午再談

相關新聞

政院稱財劃法公式錯誤「345億無法分配」 盧秀燕揭盲點籲中央勿拖延

行政院今天邀全台22縣市首長赴政院開會討論財政收支劃分法爭議，台中市長盧秀燕在會中重申日前藍白15縣市首長共同聲明的三大...

公式錯誤立法院要向國人負責 卓榮泰：行政院將修「可長可久新財劃法」

行政院邀集22縣市首長討論統籌分配款爭議。閣揆卓榮泰會後表示，行政院在覆議失敗後，已經沒有立場對錯誤的公式做任何動作。他...

苗栗國變天龍國！苗栗財政分級被中央躍升為第1級 縣府批：太離譜

苗栗縣政府今天下午參加行政院召開的「財政收支劃分法及中央對地方115年度補助情形交流會議」，苗栗縣是全國唯一財政受中央控...

陳其邁嗆「做過院長為何不修財劃法？」 張善政：藍綠都有責任

財政收支劃分法修法引發各縣市補助款爭議，行政院長卓榮泰今天邀地方政府會商，有媒體報導高雄市長陳其邁在會中嗆聲張善政市長「...

卓榮泰要立院為財劃法錯誤負責 李彥秀：只有指責沒有反省

行政院今邀集22縣市首長討論統籌分配款爭議。行政院長卓榮泰在下午場會後表示，立法院要對自己造成的錯誤，向國人負責。國民黨...

財劃法爭議 徐榛蔚：中央屠刀已砍在人民身上

花蓮縣長徐榛蔚今天出席行政院財劃法座談會，會後在臉書發文，指賴清德總統說「屠刀不在綠營手上」，但事實是，新版財劃法尚未上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。