快訊

公式錯誤立法院要向國人負責 卓榮泰：行政院將修「可長可久新財劃法」

聯合報／ 記者李人岳屈彥辰／台北即時報導
行政院邀集22縣市首長討論統籌分配款爭議。閣揆卓榮泰會後表示，立法院要為自己造成的錯誤，行政院要做的是建立可長可久的財劃法。他說「痛苦一年就好」未來會積極與地方討論修法。圖／行政院提供
行政院邀集22縣市首長討論統籌分配款爭議。閣揆卓榮泰會後表示，行政院在覆議失敗後，已經沒有立場對錯誤的公式做任何動作。他強調，立法院要對自己造成的錯誤，向國人負責。他指出，行政院要做的是建立可長可久的財劃法。他說「痛苦一年就好」未來會積極與地方討論修法。

卓榮泰表示，大家都希望依照新版財劃法，討論將回歸地方自治的事權分配清楚，讓大家有所依循。卓榮泰比喻中央對地方的補助，一是錢包、一是公事包；錢包是地方新增加的財源，公事包中有財源、也有地方自治應辦事項和中央地方分別共同負擔事項。

卓榮泰強調，立法院在財劃法修法表決過程很倉促、沒有討論空間，他今年3月12日針對覆議案赴立院報告時，報告中清清楚楚寫著條文內容矛盾錯誤，很多餘數分配不出去。但這覆議被立法院否決，所以今天行政院沒有任何立場，針對錯誤的部分做任何動作。

他語氣激動地強調，立法院要對自己造成的錯誤，向國人負責，要進行修法，請立法院勇敢面對。他指出「公式不能解釋」，由於已經白紙黑字寫在條文中，無法透過行政解釋改變，行政院2月27日提覆議，就是希望給立院重新審視的機會，立法院已經否決行政院的責任和權力，立院對於這次的錯誤，必須自行負責解決。

卓榮泰說，行政院該做的是建立可長可久的財劃法，未來可以再邀集地方首長、主計人員，共同討論如何讓水平分配更合理，避免城鄉失衡、集中在工商大縣，避免只是用人口、土地改變整個台灣各縣市財政命運。對於現在財劃法造成的國家財政重大危機，唯有透過全盤修法才能解決。

卓榮泰說，公式計算錯誤是立法院要解決的問題，行政院也不是要解決明年的問題，行政院可以全面檢討再修正財劃法，如果要再修新財劃法一定要大家同意，過程一定要符合民主程序，討論一定要充分重視接受，才能提出長久之計。

媒體追問，行政院是否會將再修正「可長可久的財劃法」列為優先法案？是否和藍營執政縣市合作推動修法？

卓榮泰說：「痛苦一年就夠了」，不要明年再重複同樣的痛苦。他說行政院會嘗試任何協商、合作的可能性。行政院會主動積極參與、甚至發起協商的可能，重點不只行政立法兩院、中央地方充分溝通，不急促不倉促，但痛苦一年就夠了。

行政院 財劃法 立法院 卓榮泰

