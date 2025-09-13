連江縣長王忠銘赴政院爭取財政補助 籲中央給予離島公平待遇

針對《財政收支劃分法》修正案及115年度中央對地方一般性補助款的分配爭議，行政院今日召開「補助情形交流會議」，邀集各縣市首長齊聚一堂，共商解方。行政院長卓榮泰在會中強調，中央將持續與地方溝通，力求兼顧公平與合理的財政制度。

連江縣長王忠銘率領縣府財稅局長陳歲金、主計處副處長劉秀玲北上，並於會後親手將陳情信函交給行政院長卓榮泰，詳述馬祖面臨的財政困境，卓院長當場收下並回應，承諾將意見帶回加以研究。

王忠銘會中直言，表達三大訴求，包括：財政部8月29日公布統籌分配稅款，連江縣是唯一增額為零的縣市，顯見制度設計不公。他強調必須透過修法解決，並呼籲行政院支持立法院推動中的修正版本，讓馬祖、金門、澎湖三離島縣能早日脫困。

其次，依照《中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法》規定，連江縣屬第五級財力，以往各項計畫配合款比例均為10%，但近來部分部會卻要求提高至30%左右，甚至還有案件需高達50%配合款，已嚴重加重財政負擔。他呼籲中央應回歸法條，維持往例10%的配合款比例。

另外，中央對已核定計畫卻臨時縮減經費，讓縣府工程推動陷入難堪。他舉例，交通部原核定5.18億元的商港工程案，最後卻僅核定2億元，此案屬於行政院委託縣府代執行；另連江縣政府辦公大樓興建案，內政部115年核定1億3358萬元，後來卻只剩6679萬元，工程已發包並涉及契約履約責任，若中央臨時刪減該筆經費，勢必引發爭議，影響工程推動。