卓榮泰邀地方會商財劃法 楊文科：需要清楚的財政分工

行政院今日召開財劃法座談會，新竹縣長楊文科在會中明確表達立場。他指出，「財政收支劃分法」的修正方向是正確的，中央與地方都需要一個清楚的財政分工基礎。

楊文科也強調，依據財劃法第30條第3項規定，一般性補助款不得少於修正施行前一年度預算數，至少應維持新竹縣114年度水準，並請盡速補發114年遭刪減的20.68億元，才能確保縣政與民生建設不中斷，院長卓榮泰也當場允諾將盡快撥付。

針對目前財劃法未盡完善以及事權下放部分，楊文科也支持行政院在兼顧全國各地方財政狀況及地方產業特性不同等因素，在公平合理原則下，可提財劃法修正版本，但要把中央、地方的事權清楚說明，錢權合理下放，同時應與地方充分溝通取得共識。楊文科表示，「只有制度合理，地方才能專心做事，人民才能安心過日子。」