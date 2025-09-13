快訊

同學震驚！美保守派網紅柯克遭槍殺 22歲凶嫌私下性格曝光

綠營稱美濃大峽谷地主是「自家特助」 柯志恩批造謠怒提告

卓榮泰邀地方會商財劃法 楊文科：需要清楚的財政分工

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
行政院長卓榮泰今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，新竹縣長楊文科搭車抵達行政院。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，新竹縣長楊文科搭車抵達行政院。記者邱德祥／攝影

行政院今日召開財劃法座談會，新竹縣長楊文科在會中明確表達立場。他指出，「財政收支劃分法」的修正方向是正確的，中央與地方都需要一個清楚的財政分工基礎。

楊文科也強調，依據財劃法第30條第3項規定，一般性補助款不得少於修正施行前一年度預算數，至少應維持新竹縣114年度水準，並請盡速補發114年遭刪減的20.68億元，才能確保縣政與民生建設不中斷，院長卓榮泰也當場允諾將盡快撥付。

針對目前財劃法未盡完善以及事權下放部分，楊文科也支持行政院在兼顧全國各地方財政狀況及地方產業特性不同等因素，在公平合理原則下，可提財劃法修正版本，但要把中央、地方的事權清楚說明，錢權合理下放，同時應與地方充分溝通取得共識。楊文科表示，「只有制度合理，地方才能專心做事，人民才能安心過日子。」

楊文科 財劃法 行政院 卓榮泰

延伸閱讀

會商財劃法上午場 卓榮泰：與會首長同意財劃法應全盤檢討

影／邀地方討論財劃法 卓榮泰：全盤檢討是未來必走途徑

賴清德批藍白強推財劃法鑄錯 楊文科當面喊話：修法正確但須公平合宜

財產申報／陳其邁背千萬房貸 鍾東錦61筆土地3億存款

相關新聞

苗栗國變天龍國！苗栗財政分級被中央躍升為第1級 縣府批：太離譜

苗栗縣政府今天下午參加行政院召開的「財政收支劃分法及中央對地方115年度補助情形交流會議」，苗栗縣是全國唯一財政受中央控...

陳其邁嗆「做過院長為何不修財劃法？」 張善政：藍綠都有責任

財政收支劃分法修法引發各縣市補助款爭議，行政院長卓榮泰今天邀地方政府會商，有媒體報導高雄市長陳其邁在會中嗆聲張善政市長「...

會商財劃法上午場 卓榮泰：與會首長同意財劃法應全盤檢討

行政院今天邀集地方首長，討論如何解決統籌分配稅款分配爭議。閣揆卓榮泰在上午的會議後表示，與會地方首長普遍認為新版財劃法的...

公式錯誤立法院要向國人負責 卓榮泰：行政院將修「可長可久新財劃法」

行政院邀集22縣市首長討論統籌分配款爭議。閣揆卓榮泰會後表示，行政院在覆議失敗後，已經沒有立場對錯誤的公式做任何動作。他...

出席政院財劃法座談 盧秀燕：會把缺的250億救回來

行政院今分兩場，邀22縣市首長，座談如何解決統籌分配稅款分配爭議。台中市長盧秀燕出席下午場，針對台中被砍的250億地方補...

連江縣長王忠銘赴政院爭取財政補助 籲中央給予離島公平待遇

針對《財政收支劃分法》修正案及115年度中央對地方一般性補助款的分配爭議，行政院今日召開「補助情形交流會議」，邀集各縣市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。