財劃法座談「中央、地方各自表述」 張麗善：院長要修法、地方等不了

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今表示，卓揆認為財劃法需重新修法，但年度預算編列在即，地方希望能有明確時程，院長回應「這要大家幫忙」。圖／雲林縣府提供
針對財政劃分法爭議，行政院卓榮泰今召集地方首長、財長財政座談會，下午會議結束，有與會人士指出，整場會議「沒有火花、沒有結果」，正如預期沒有具體承諾。雲林縣長張麗善會後表示，卓揆認為財劃法需重新修法，但年度預算編列在即，地方希望能有明確時程，院長回應「這要大家幫忙」。

卓揆下午與地方首長、財長針對財劃法爭議座談，一名與會人士表示，雖然事先就預期不會有具體結果，但整場會議中央、地方各自表述意見，「沒有火花、沒有結果」，中央態度不熱不冷，更沒有具體承諾，許多縣市都難掩失望。

該名與會人士表示，畢竟各縣市首長都大老遠跑來，就是希望盡快解決問題，但院長在會議開始就已說，上午的會議已有共識要修法，大家擔心修法期程會延宕預算編列，院長也僅說要大家幫忙，感覺整場會議重點是在告知各縣市，中央已經分了4千多億元給地方，很多事權應該要回歸地方。

張麗善今下午親自出席會議，表達恢復一般補助款、計畫型補助不要亂砍亂打折及地方自籌款比例要有準則等訴求，她會後表示，感謝院長釋出誠意撥空傾聽地方心聲，希望他能真正聽到地方反映的內容，不希望會議結束後，仍沒有結論。

張麗善說，行政院今天列表給大家統籌分配稅款分配及計畫型補助金額，雲林總共分配到345億元，只比去年增加4億元，但各部會將雲林各項補助款打折、亂砍，甚至不補助，光是農水路更新、豬舍改善補助就被刪除約4億元，院長當場回應，現在財劃法設算未將農業大縣本身在農業的貢獻應該設算在內，的確會造成不平衡，對雲林不公平。

張麗善說，會議一開始行政院就批評立院修法有問題，院長終究認為要重新修法，但現在各縣市都在編列預算，根本無法等待，且財劃法修法時通過的是法律，並非公式，當初主計總處都可以在8月25日用行政命令刪除一般補助款，針對公式上的小瑕疵應該也可以做一些調整。

她表示，預算編列在即，要解決問題可以快速，也可以以拖待變、曠廢時日，來困擾大家，她在會中反映，希望院長就算要修法也要告訴大家具體時程，他說這個要大家去幫忙。她認為，財劃法修正的美意是要把餅做大，計算公式可以小幅度的修正，重點是要快，地方編列預算已無法等待。

針對財政劃分法爭議，行政院長卓榮泰（左）今召集地方首長、財長財政座談會，雲林縣長張麗善（右）會後表示，卓揆認為財劃法需重新修法，但年度預算編列在即，地方希望能有明確時程，院長回應「這要大家幫忙」。圖／雲林縣府提供
修法 行政院 財劃法 張麗善 卓榮泰

