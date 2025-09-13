卓榮泰邀地方會商財劃法 許淑華轟淪文字修辭課：沒誠意解決問題

行政院今天召開「中央對地方115年度補助情形交流會議」，原本地方縣市滿懷期待，盼能在財源分配問題上討到實質回應，沒想到最後只換來一場「文字修辭課」。

南投縣長許淑華直言，地方早在10日就透過三點共同聲明，把訴求講得清清楚楚，結果行政院卻只在條文用字上鑽牛角尖，還搬出精省後的舊帳，整場會議「有誠意邀請，卻完全沒誠意解決問題」。

許淑華指出，縣市要求的核心訴求再簡單不過，就是確保地方財政自主。統籌分配款與一般性補助款，應該依財劃法立法精神「完整且合理」分配，並保障「只增不減」。尤其一般性補助款，應回歸透明、公平、公開的公式設算，否則淪為中央片面審查的申請制，就成了行政院手上的分配權柄。

行政院今天選擇挑剔條文。財政部提到，財劃法中「不含離島」未完整列出，恐造成分配爭議。但財劃法第16之1條早就寫明「可供分配款項百分之九十點五，依下列權數計算分配直轄市及縣（市）（不含離島）」，若真有需要補充，也能逐條修正，根本不用藉口拖延重修整部法。

更讓地方傻眼的是，行政院還搬出1998年精省的歷史，指當年業務由中央承接，如今地方分配款增加，縣市也該接手原本省府事權。許淑華直言，精省是將近30年前的「考古題」，和今天地方要的透明、公平補助根本風馬牛不相及；若真要談事權下放，省府龐大的土地、財產是否一併劃歸地方，行政院卻閉口不提，「只想下放責任，不想分配財源」。