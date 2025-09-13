財劃法修正後先調應辦事項回歸地方 主計長：事權透過修法才能移轉

行政院今分兩場，邀22縣市首長，座談如何解決統籌分配稅款分配爭議。下午場結束後，行政院舉行說明記者會，主計長陳淑姿表示，屬原來省政府的部分僅資源下放，沒有事權下放，須透過修法才能移轉，故優先就應辦事項回歸地方辦理，因此才調整一般性補助跟計畫型補助的項目跟範圍。

陳淑姿表示，一般性補助跟計畫型補助是中央對於地方，協助自治應辦事項。講到事權部分，這是地方應辦事項，「是我們來協助」。還有資源下放，屬於接收原來省政府的部分只有資源下放，沒有事權下放，但必須透過修法才能移轉，故優先就應辦事項回歸地方辦理，才會調整一般性補助跟計畫型補助的項目跟範圍。

陳淑姿說，一般性補助都是用設算，有些項目也可以改成設算，無需經過申請。程序如何改善，也會跟部會商討，在申請程序上能夠簡化。

陳淑姿在上午場後的說明記者會，表示有9個縣市獲配數低於修法前。行政院主計總處公務預算處長許永議說明，減少的是台南市、彰化縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、基隆市、金門縣、連江縣、嘉義市。