影／邀地方討論財劃法 卓榮泰：要解決未來每個年度長久問題

行政院長卓榮泰今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，會後和財政部長莊翠雲、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、主計長陳淑姿舉行記者會說明結論。卓榮泰表示立法院要對這一次造成的錯誤，自行向國人負責，立法院必須自行來提出怎麼樣解決。

卓榮泰說，新財劃法通過後，行政院提出的附議，就是希望給立法院一個重新審視的機會，行政院充分的說明內容的錯誤，立法院已經否決了行政院的責任跟權利，所以立法院要對這一次造成的錯誤，要自行向國人負責，立法院必須自行來提出怎樣解決的方式，至於行政院未來所要提的，是全盤檢討目前現在新財劃法的內容不當，城鄉失衡的問題，為的不是解決明年，是為了解決未來的每個年度長久的問題，這才是行政院要做的。