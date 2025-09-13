影／邀地方討論財劃法 卓榮泰：要解決未來每個年度長久問題

快訊

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
行政院長卓榮泰（中）今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，會後和財政部長莊翠雲、副院長鄭麗君（左）、秘書長張惇涵（右）、主計長陳淑姿舉行記者會說明會議結論。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，會後和財政部長莊翠雲、副院長鄭麗君（左）、秘書長張惇涵（右）、主計長陳淑姿舉行記者會說明會議結論。記者邱德祥／攝影

行政院卓榮泰今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，會後和財政部長莊翠雲、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、主計長陳淑姿舉行記者會說明結論。卓榮泰表示立法院要對這一次造成的錯誤，自行向國人負責，立法院必須自行來提出怎麼樣解決。

卓榮泰說，新財劃法通過後，行政院提出的附議，就是希望給立法院一個重新審視的機會，行政院充分的說明內容的錯誤，立法院已經否決了行政院的責任跟權利，所以立法院要對這一次造成的錯誤，要自行向國人負責，立法院必須自行來提出怎樣解決的方式，至於行政院未來所要提的，是全盤檢討目前現在新財劃法的內容不當，城鄉失衡的問題，為的不是解決明年，是為了解決未來的每個年度長久的問題，這才是行政院要做的。

卓榮泰舉例，今天主計總處有將什麼事情是中央政府會繼續補助，比方說一般性補助當中的社會福利406億，爭取明年跟今年一模一樣，不會減少。另外，關於零到6歲國家養的部分，二點零的部分，零到2歲的部分，2歲到6歲的部分，行政院會跟地方做一個共同分擔，另外有一部分是完完全全屬於地方的，比方說學校的營養午餐、學校的水電費、地方的道路等等，是完全由地方來承擔責任，就依照地方自治的精神回給地方。

卓榮泰（中）說，新財劃法通過後，行政院提出的附議，就是希望給立法院一個重新審視的機會，行政院充分的說明內容的錯誤，立法院已經否決了行政院的責任跟權利，所以立法院要對這一次造成的錯誤，自行向國人負責。記者邱德祥／攝影
卓榮泰（中）說，新財劃法通過後，行政院提出的附議，就是希望給立法院一個重新審視的機會，行政院充分的說明內容的錯誤，立法院已經否決了行政院的責任跟權利，所以立法院要對這一次造成的錯誤，自行向國人負責。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，會後和財政部長莊翠雲（左起）、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、主計長陳淑姿舉行記者會說明會議共識，記者會後卓榮泰和首長一一握手。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，會後和財政部長莊翠雲（左起）、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、主計長陳淑姿舉行記者會說明會議共識，記者會後卓榮泰和首長一一握手。記者邱德祥／攝影

行政院 立法院 卓榮泰 財劃法

