黃偉哲批財劃法失衡 台南分配六都墊底還比新竹、彰化少

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
行政院邀集22縣市首長開會討論如何解決統籌分配稅款爭議。台南市長黃偉哲在會議前批評，立法院的修法態度草率，重北輕南，不顧及台灣的區域發展，他將不排除串聯南部的縣市首長，一起北上向立法院抗議。記者邱德祥／攝影
行政院邀集22縣市首長開會討論如何解決統籌分配稅款爭議。台南市長黃偉哲在會議前批評，立法院的修法態度草率，重北輕南，不顧及台灣的區域發展，他將不排除串聯南部的縣市首長，一起北上向立法院抗議。記者邱德祥／攝影

台南市長黃偉哲今天出席行政院「財政收支劃分法及115年度補助交流會議」，嚴批新版財劃法未與地方充分討論便倉促通過，不僅公式錯誤，更獨厚北部，讓台南、高雄淪為最大犧牲者。

黃偉哲指出，台南獲配497億元統籌分配稅，雖較去年增加174億元，卻在六都中墊底，甚至低於新竹縣市與彰化縣，顯示南部發展資源遭到嚴重剝奪。

黃偉哲說，新版財劃法猶如法律學中所稱「毒樹果實理論」，未與地方充分討論，內容更是充滿了政治操作的痕跡，主要問題有三：

一、分配公式有瑕疵，導致統籌分配稅有346億元無法分配：新版財劃法因分母定義錯誤，導致統籌分配稅有無法全數分配情形，更糟的是，中央已在今年2月覆議時就提醒立法院分配公式有矛盾，但藍白立委仍漠視這樣的錯誤，完全不負責任！

二、倉促修法，未與地方充分及實質討論：立法院在去年邀請各界討論財劃法，但卻沒有給地方政府發聲的機會，僅花3分鐘就修法通過，偏差一旦種下，結果終究會有問題。

三、指標嚴重失衡，富者越富，窮者卻未能獲得改善：新版財劃法將「營利事業營業額」（30%）與「人口數」（45%）的比重拉高至75%。

黃偉哲指出，以營利事業營業額為例，台積電在台南設立3座大型晶圓廠、1座先進封裝廠，為國家帶來龐大產值，卻因稅籍地在新竹，統籌資源全被分走，環境治理成本卻留給台南負擔，再以土地面積為例，台北市只有兩條河川，但台南市有曾文溪、八掌溪、鹽水溪等多條河川需整治，惟統籌分配稅竟有近四分之一的資源都集中在雙北，新版財劃法無疑是為雙北量身訂做，對台南極不公平。

黃偉哲強調，台南所獲得統籌分配稅及一般性補助款雖不如其他縣市，但仍願意坐下來跟大家好好討論，全盤檢視及修正財劃法，唯有縣市好，台灣才會更好，籲請大家理性討論，讓統籌分配稅發揮調劑財政盈虛功能，達到區域均衡發展目標。

