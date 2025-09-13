卓榮泰會商財劃法 黃敏惠：盼公平分配統籌款、補助款不縮水

嘉義市長黃敏惠下午北上，出席行政院長卓榮泰召集的地方財政座談會，提出3大訴求，直指統籌款與補助款分配存在不均，恐加劇地方財政困境，呼籲中央正視地方需求，落實賴清德總統提出「均衡台灣」施政願景。

黃敏惠指出，嘉市因人口少、土地小、產業結構限制，營利事業銷售額占比低，導致統籌分配款的公式計算「無論怎麼算都不公平」。她建議，應先將部分金額平均分配到各縣市，再依公式分配，如此才能符合「均衡台灣」的理念。對於目前仍懸而未決的 345億元未分配款項，主張應依立法意旨先行暫分配，再行修法。

黃敏惠表示，雖然嘉市統籌分配款因修法增加65.75億元，但整體補助款卻遭到行政院「反向刪減」，導致明年度嘉義市中央補助總額僅比今年增加4.98億元。她批評，行政院僅強調統籌款增加，卻隱匿補助款減少的事實，「用話術模糊焦點，影響社會大眾認知」，並直言這將惡化地方財政，甚至「成為壓垮地方的最後一根稻草」。

針對立法院修法保障的一般性補助款，黃敏惠指出，中央透過修正辦法，將許多計畫型補助款移列至一般性補助款，並改由「申請審查」方式分配，讓地方難以自主規畫。她舉例，教育部與衛福部分別將 590.3億元與251.1億元挪入一般性補助款，合計達841.4億元，實際卻讓地方陷入「中央請客、地方買單」的窘境。

她憂心，這種黑箱化與「顏色審查」疑慮，將使地方失去原有的自主財源，違背當初修法美意。黃敏惠強調，行政院應恢復原本的一般性補助款設計，依法保障總額及各縣市分配「不比今年少」，才能真正釋出財源，協助地方均衡發展，落實財政自主。