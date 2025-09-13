苗栗國變天龍國！苗栗財政分級被中央躍升為第1級 縣府批：太離譜

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府下午參加行政院「財政收支劃分法及中央對地方115年度補助情形交流會議」，被通知財力分級從5級躍升為第1級，縣府表示無法接受，要求重回第5級。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府下午參加行政院「財政收支劃分法及中央對地方115年度補助情形交流會議」，被通知財力分級從5級躍升為第1級，縣府表示無法接受，要求重回第5級。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府今天下午參加行政院召開的「財政收支劃分法及中央對地方115年度補助情形交流會議」，苗栗縣是全國唯一財政受中央控管的縣市，結果財政分級從第5級一躍成為與台北市相同的第1級，從「苗栗國」變身為「天龍國」，縣府認為太離譜，希望中央重新將苗栗畫回第5級。

縣府秘書長陳斌山指出，依行政院主計總處訂頒的各直轄市及縣市政府財力分級表，苗栗縣財力分級一直都是「第5級」，但今天獲中央各部會通知苗栗縣明年財力分級調整為「第1級」，財力分級與台北市相同，各項配合款都會大幅上升，增加額度超逾縣府115年獲配的普通統籌分配稅款增額，也超出苗栗縣財政的負擔能力，未來施政有窒礙難行之虞，懇請卓院長及中央長官協助苗栗縣，維持財力分級為「第5級」，卓院長表示會進一步研議。

縣府表示，中央對地方的財政協助主要分為統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助等3種類型，苗栗縣是財政唯一受中央控管的縣市，財源籌措相當艱峻，希望中央考量苗栗縣的財政情形給予全力協助，各項補助加計總額應高於以往水準，讓苗栗縣財政能盡快恢復正常。

