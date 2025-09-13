快訊

陳其邁嗆張善政過去不修財劃法 他反擊：當過副院長別講幹話

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
行政院長卓榮泰今天邀縣市長討論財劃法，據了解高雄市長陳其邁在會中嗆桃園市長張善政做過行政院長，為何以前不修法？國民黨桃園市議員詹江村反批陳其邁也當過行政院副院長、若要講幹話，在高雄講就好，不用特地來政院講。圖／取自詹江村臉書
行政院長卓榮泰今天邀縣市長討論財劃法，據了解高雄市長陳其邁在會中嗆桃園市長張善政做過行政院長，為何以前不修法？國民黨桃園市議員詹江村反批陳其邁也當過行政院副院長、若要講幹話，在高雄講就好，不用特地來政院講。圖／取自詹江村臉書

行政院長卓榮泰今天邀縣市長討論財劃法，據了解高雄市長陳其邁在會中嗆桃園市長張善政做過行政院長，為何以前不修法？張善政聞言理性回應「藍綠都有責任」，修法要先求有再求好；國民黨桃園市議員詹江村則反批陳其邁也當過行政院副院長，若要講幹話，在高雄講就好，不用特地來政院講。

針對財劃法共商會議，藍綠縣市立場各有不同，詹江村下午直言，張善政參與會議的目的跟陳其邁不一樣，不要來政院講幹話，尤其陳其邁做過行政院副院長，也當過民進黨立院黨團幹部，民進黨連續執政超過十年，這十年陳其邁權傾一時，他指責張善政不修法，是不是考驗大家的智商？

詹江村說，陳其邁今天的發言，和他近期常震怒一樣，高雄土地被濫墾濫伐、市政出包不斷，只是讓人民覺得在掩護自己的心虛。

詹江村也酸，高雄在民進黨長期執政下，負債已是天文數字，從他嘴巴講出對財政的擔憂，真是太諷刺了。

行政院 陳其邁 詹江村 張善政 民進黨

