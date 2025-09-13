張善政：財劃法多年未修 朝野都有責任

快訊

聯合報／ 記者李人岳屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰邀地方政府討論財政收支劃分法議題，桃園市長張善政搭車抵達行政院。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰邀地方政府討論財政收支劃分法議題，桃園市長張善政搭車抵達行政院。記者邱德祥／攝影

行政院今天邀集22縣市首長討論如何解決統籌分配稅款爭議，桃園市長張善政在會中指出，財劃法多年未修，修法是朝野共同責任，未來仍可以透過朝野共同商討，讓財劃法能夠更完備。他強調，現在較急迫是345億元未分配款，桃園市會提供設算結果，供行政院參考。

據了解，張善政在會議中表示，財劃法多年未修，修法是朝野共同責任，這次修法已把餅做大，「先求有，再求好」。例如以前分配方式是分直轄市組、縣市組等，現在是19市縣組、離島等，未來也許還可以有如農業等考量，皆是未來可以討論。張善政此舉，也是釋出善意，釋放未來仍可以透過朝野的共同商討，讓財劃法能夠更完備。

張善政提到，以桃園的現況為例，依行政院提供資料，桃園115年度統籌分配稅款增加295億元，扣除計畫性及一般性補助款減少148億元，僅增加147億元，與市民期待有很大的落差。有關回歸地方自治事項，建議分年推動，避免影響地方財政過鉅。

現在較急的是統籌分配稅款未分配數345億元，桃園會建議具體的設算分配方式，提供行政院參考。

