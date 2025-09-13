財劃法爭議一般性補助款銳減 張善政提解方：分年推動

財政收支劃分法修法爭議延燒，行政院長卓榮泰今天邀22縣市長到行政院共商，桃園市長張善政親自北上出席，據了解，張在會議中說明修法已把餅做大，「先求有，再求好」；但一般性補助款落差太大，應分年推動，減少對地方財政衝擊。

張善政認為，財劃法多年未修，修法是朝野共同責任，這次修法已把餅做大，「先求有，再求好」。例如以前分配方式是分直轄市組、縣市組等，現在是19市縣組、離島等，未來也許還可以有如農業等考量，皆是未來可以討論。

張善政幕僚說，張市長的說法是希望釋出善意，也是釋出未來仍可以透過朝野的共同商討的空間，讓財劃法能夠更完備。

據了解，張善政在會中也提到，以桃園的現況為例，依行政院提供資料，桃園2026年統籌分配稅款增加295億元，扣除計畫性及一般性補助款減少148億元，僅增加147億元，與市民期待有很大的落差。

不僅如此，新竹市代理市長邱臣遠今天也在會議反映，中央規畫明年起將原本公式計算的一般性補助款改為申請制，此舉將增加地方繁瑣行政程序，削弱補助機制的公開透明，並使地方年度預算編列充滿不確定，恐影響施政進度與市民權益。他建請中央應維持公開、公平、透明的補助制度，讓地方擁有穩定且可預期的財源。

張善政認為，有關回歸地方自治事項，建議分年推動，避免影響地方財政過鉅。

張善政也提到，現在較急的是統籌分配稅款未分配數345億元，桃園會建議具體的設算分配方式，提供行政院參考。