協助地方基本支出明年只留社福406億 主計長：其他靠獲配統籌款

聯合報／ 記者屈彥辰李人岳／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，上午場邀請北北基桃竹高屏首長前來行政院，會後和財政部長莊翠雲（左起）、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、主計長陳淑姿舉行記者會說明會議共識。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，上午場邀請北北基桃竹高屏首長前來行政院，會後和財政部長莊翠雲（左起）、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、主計長陳淑姿舉行記者會說明會議共識。記者邱德祥／攝影

行政院今分兩場，邀22縣市首長，座談如何解決統籌分配稅款分配爭議。上午場結束後，行政院舉行說明記者會，主計長陳淑姿說明，地方自有財源已大幅提高，再要求保障一般性補助款相當不合理，原縣市自治應辦的教育及基本設施等基本支出由一般性補助款予以協助部分，除保留社會福利經費406億元外，其餘請地方由獲配統籌分配稅款辦理。

陳淑姿說，財劃法修法影響中央施政能力，釋出中央財源4165億元，一般性補助款不能少，要編列2501億元，兩者占總歲入15.2%，地方自有財源已大幅提高，再要求保障一般性補助款相當不合理，地方自治事項未適當以所獲財源支應，中央須全數舉債，違反公債法所定流量上限15％，總預算將無法籌編。

陳淑姿表示，以往透過一般性補助款及計畫型補助款協助地方自治應辦事項，為落實地方自治精神，並確保各地方所獲增加分配的財源能夠妥善運用，使全體國民受到均等照顧，就中央、地方回歸分擔的事項調整，如原縣市自治應辦的教育及基本設施等基本支出由一般性補助款予以協助部分，除保留社會福利經費406億元外，其餘請地方由獲配統籌分配稅款辦理。

計畫型補助部分由中央依財力級次補助，地方共同負擔，陳淑姿解釋，115年度計畫型補助部分為「不具經常性、普及性，且須中央引導的計畫項目或依法須由中央編列的補助」，如高中改隸直轄市專案補助、高雄捷運黃線建設及周邊土地開發計畫、國小達成合理教師員額編制所需經費、發展偏鄉教育、台北捷運環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫等。

陳淑姿解釋115年度請地方由獲配財源自行分配項目，一般性補助款部分，包含基本設施補助（水利疏濬清淤、警消廳舍整建與車輛購置等）基本設施、國中小教育補助（學校營養午餐、水電費、改善校園環境及設施設備等）、年改節省經費及教師專案退休補助、基本財政收支差點；計畫型補助款則包含提升道路品質計畫、公有危險建築補強重建、文化生活圈建設計畫、殯葬設施量能提升計畫等。

根據主計總處資料，一般性補助款為2501億元，包括社會福利補助經費406億元；專項補助，具經常性、普及性或其他基本建設及維運性質的項目，即教育、文化、體育、道路交通、治水等為1764億元；財政均衡補助及考核獎勵金331億元。

據主計總處資料，各縣市明年度統籌分配稅款增加，前4名為台北市452億元、新北市415億元、桃園市295.2億元、台中市295.1億元；後4名為嘉義市66億元、金門縣21億元、澎湖縣5億元、連江縣0.1億元。

再檢視主計總處資料，各縣市明年度統籌分配稅款增加幅度，前4名為新竹市259.6%、新竹縣259.4%、台東縣211.6%、花蓮縣210.3%；後4名為台南市54%、高雄市51.5%、澎湖縣14.1%、連江縣1.5%。

陳淑姿說，115年度中央對地方挹注財源達1兆1650億元為歷史新高，仍有9個縣市獲配數低於修法前。

