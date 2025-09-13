影／財劃法修正爭議 張麗善批中央左手給、右手刪

行政院長卓榮泰今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，下午場邀請雲嘉南投花等首長前來行政院討論，台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、嘉義縣副縣長劉培東、台南縣長黃偉哲、南投縣長許淑華、花蓮縣長徐榛蔚等首長都親自出席表達立場爭取財源。雲林縣長張麗善出席提出三項訴求，批中央左手給統籌分配款，右手將一般補助款完全刪除。

張麗善質疑，雖然中央政府聲稱財政吃緊，實際上仍掌握66%的財源，而地方各級政府卻在近年普遍陷入負債困境。她指出，財劃法的修正本應是為了強化地方財政，提升社會福利與基礎建設的能力，但結果卻與原意背道而馳。中央表面上透過統籌分配款「給錢」，卻同時大幅刪減法定的一般補助款，形成「左手給、右手拿」的矛盾局面。

她進一步指出，一般補助款本身具有法定預算性質，是地方政府正常運作所依賴的重要經費，涵蓋人事、教育、基礎建設與社福等基本支出。財劃法雖已修正，卻未真正改善地方財政，反而造成預算更加不穩定，讓地方政府難以有效編列與執行預算，失去自主發展的空間。