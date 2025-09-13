快訊

清潔隊員將「殘值32元」電鍋送拾荒婦遭起訴 法務部發聲了

遺棄榮民致死被判7年…她躲大陸23年 化名返台「這原因」被抓了

影／財劃法修正爭議 張麗善批中央左手給、右手刪

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
行政院邀地方政府討論財政收支劃分法議題，雲林縣長張麗善批中央左手給統籌分配款，右手將一般補助款完全刪除。記者邱德祥／攝影
行政院邀地方政府討論財政收支劃分法議題，雲林縣長張麗善批中央左手給統籌分配款，右手將一般補助款完全刪除。記者邱德祥／攝影

行政院長卓榮泰今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，下午場邀請雲嘉南投花等首長前來行政院討論，台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、嘉義縣副縣長劉培東、台南縣長黃偉哲、南投縣長許淑華、花蓮縣長徐榛蔚等首長都親自出席表達立場爭取財源。雲林縣長張麗善出席提出三項訴求，批中央左手給統籌分配款，右手將一般補助款完全刪除。

張麗善質疑，雖然中央政府聲稱財政吃緊，實際上仍掌握66%的財源，而地方各級政府卻在近年普遍陷入負債困境。她指出，財劃法的修正本應是為了強化地方財政，提升社會福利與基礎建設的能力，但結果卻與原意背道而馳。中央表面上透過統籌分配款「給錢」，卻同時大幅刪減法定的一般補助款，形成「左手給、右手拿」的矛盾局面。

她進一步指出，一般補助款本身具有法定預算性質，是地方政府正常運作所依賴的重要經費，涵蓋人事、教育、基礎建設與社福等基本支出。財劃法雖已修正，卻未真正改善地方財政，反而造成預算更加不穩定，讓地方政府難以有效編列與執行預算，失去自主發展的空間。

行政院 財劃法 張麗善 補助款

延伸閱讀

出席政院財劃法座談 張麗善批各部會萬箭齊發：愛給多少就多少

財劃法爭議延燒卓揆邀商討 張麗善：離島分配不應成為難題

賴清德稱財劃法鑄大錯 張麗善期待總統以蒼生為念

15縣市連署喊話！雲林漁業調查400萬被砍剩6萬 張麗善：情何以堪

相關新聞

陳其邁嗆「做過院長為何不修財劃法？」 張善政：藍綠都有責任

財政收支劃分法修法引發各縣市補助款爭議，行政院長卓榮泰今天邀地方政府會商，有媒體報導高雄市長陳其邁在會中嗆聲張善政市長「...

會商財劃法上午場 卓榮泰：與會首長同意財劃法應全盤檢討

行政院今天邀集地方首長，討論如何解決統籌分配稅款分配爭議。閣揆卓榮泰在上午的會議後表示，與會地方首長普遍認為新版財劃法的...

出席政院財劃法座談 盧秀燕：會把缺的250億救回來

行政院今分兩場，邀22縣市首長，座談如何解決統籌分配稅款分配爭議。台中市長盧秀燕出席下午場，針對台中被砍的250億地方補...

卓榮泰會商財劃法 黃敏惠：盼公平分配統籌款、補助款不縮水

嘉義市長黃敏惠下午北上，出席行政院長卓榮泰召集的地方財政座談會，提出3大訴求，直指統籌款與補助款分配存在不均，恐加劇地方...

苗栗國變天龍國！苗栗財政分級被中央躍升為第1級 縣府批：太離譜

苗栗縣政府今天下午參加行政院召開的「財政收支劃分法及中央對地方115年度補助情形交流會議」，苗栗縣是全國唯一財政受中央控...

陳其邁嗆張善政過去不修財劃法 他反擊：當過副院長別講幹話

行政院長卓榮泰今天邀縣市長討論財劃法，據了解高雄市長陳其邁在會中嗆桃園市長張善政做過行政院長，為何以前不修法？張善政聞言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。