財劃法修正本質「賴清德當年政見」 羅智強：綠先擺爛再抓小瑕疵耍賴

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨團書記長羅智強。聯合報系資料照
國民黨團新會期將啟動財劃法修法，國民黨團書記長羅智強說，會按照立院時程，跟黨內、民眾黨，甚至民進黨協商，並依序推動。羅批評，民進黨在財劃法修正上擺爛，又抓著小瑕疵一竿子推翻，賴總統在台南市長任內「中央不能集權又集權」政見，台灣人不會接受。

羅智強說，財劃法修正時程會按照立法院程序，包括跟黨內、民眾黨討論，甚至跟民進黨協商的結論，將依序推動。羅也強調，財劃法修法重點是離島的部分，有一些小瑕疵，可以很快通過立法解決，但民進黨不要拿這個部分瑕疵耍賴，財劃法修正本質就是兌現賴清德總統在台南市長的政見，中央不能集權又集權。

羅說，民進黨在財劃法修正上擺爛，行政院連版本都不提，財政部也當作沒看到，完全不提任何意見，現在又抓著小瑕疵，一竿子推翻賴總統在市長任內的政見，台灣人民的眼睛是雪亮的，不會接受這樣的劇碼。

羅表示，總預算的會期秉持在野黨角色，相關的預算會嚴格檢視，當然會支持該用的預算，但是浪費的拿去美化執政者，所謂的大外宣大內宣，這些部分當然是嚴格把關，所以相關的審查預算，一定是以忠誠在野黨的角色，盡力幫人民看守荷包。

財劃法 民進黨 羅智強 賴清德 民眾黨 國民黨

相關新聞

陳其邁嗆「做過院長為何不修財劃法？」 張善政：藍綠都有責任

財政收支劃分法修法引發各縣市補助款爭議，行政院長卓榮泰今天邀地方政府會商，有媒體報導高雄市長陳其邁在會中嗆聲張善政市長「...

會商財劃法上午場 卓榮泰：與會首長同意財劃法應全盤檢討

行政院今天邀集地方首長，討論如何解決統籌分配稅款分配爭議。閣揆卓榮泰在上午的會議後表示，與會地方首長普遍認為新版財劃法的...

出席政院財劃法座談 盧秀燕：會把缺的250億救回來

行政院今分兩場，邀22縣市首長，座談如何解決統籌分配稅款分配爭議。台中市長盧秀燕出席下午場，針對台中被砍的250億地方補...

財劃法修正本質「賴清德當年政見」 羅智強：綠先擺爛再抓小瑕疵耍賴

國民黨團新會期將啟動財劃法修法，國民黨團書記長羅智強說，會按照立院時程，跟黨內、民眾黨，甚至民進黨協商，並依序推動。羅批...

立法院修財劃法重北輕南 黃偉哲不排除串聯南部首長抗議

統籌分配稅款爭議，行政院今天邀集22縣市首長開會討論如何解決。台南市長黃偉哲在下午的會議前批評，立法院的修法態度草率，重...

影／行政院討論財劃法 盧秀燕：把被砍的250億搶救回來

行政院長卓榮泰今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，下午場邀請雲嘉南投花等首長前來行政院討論，台中市長盧秀燕、雲林...

