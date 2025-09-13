財劃法修正本質「賴清德當年政見」 羅智強：綠先擺爛再抓小瑕疵耍賴

國民黨團新會期將啟動財劃法修法，國民黨團書記長羅智強說，會按照立院時程，跟黨內、民眾黨，甚至民進黨協商，並依序推動。羅批評，民進黨在財劃法修正上擺爛，又抓著小瑕疵一竿子推翻，賴總統在台南市長任內「中央不能集權又集權」政見，台灣人不會接受。

羅智強說，財劃法修正時程會按照立法院程序，包括跟黨內、民眾黨討論，甚至跟民進黨協商的結論，將依序推動。羅也強調，財劃法修法重點是離島的部分，有一些小瑕疵，可以很快通過立法解決，但民進黨不要拿這個部分瑕疵耍賴，財劃法修正本質就是兌現賴清德總統在台南市長的政見，中央不能集權又集權。

羅說，民進黨在財劃法修正上擺爛，行政院連版本都不提，財政部也當作沒看到，完全不提任何意見，現在又抓著小瑕疵，一竿子推翻賴總統在市長任內的政見，台灣人民的眼睛是雪亮的，不會接受這樣的劇碼。

羅表示，總預算的會期秉持在野黨角色，相關的預算會嚴格檢視，當然會支持該用的預算，但是浪費的拿去美化執政者，所謂的大外宣大內宣，這些部分當然是嚴格把關，所以相關的審查預算，一定是以忠誠在野黨的角色，盡力幫人民看守荷包。