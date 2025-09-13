立法院修財劃法重北輕南 黃偉哲不排除串聯南部首長抗議

統籌分配稅款爭議，行政院今天邀集22縣市首長開會討論如何解決。台南市長黃偉哲在下午的會議前批評，立法院的修法態度草率，重北輕南，不顧及台灣的區域發展，若再這樣下去，他將不排除串聯南部的縣市首長，一起北上向立法院抗議。

黃偉哲舉法律上的「毒樹果理論」為例，質疑假如公式不正確、悖離社會公平正義，得出的結果也一定悖離社會公平正義。他強調財劃法不只是分子分母的問題，最重要的是公式。若公式分配不平均、無法兼顧南北平衡與台灣發展，結果一定不公平。

他質疑，若以營業稅收入占30%計算，如台積電的主要公產分布在中南部，但總公司在新竹，新竹的分配數將比台南多。又如台南有八掌溪、急水溪等溪流及許多不知名野溪，這麼多水系治理的成本一定比台北市更高，因此他主張財劃法在計算時一定要顧及，不能橫柴入灶。

黃偉哲進一步質疑，立法院審查修正案時，幾分鐘就草率通過，其他黨派立委根本沒機會發言，結果就是無法顧及台灣的長遠發展。

黃偉哲批評，立法院的修法態度草率，重北輕南、不顧及台灣的區域發展，若再這樣下去，他將不排除串聯南部的縣市首長，一起北上向立法院提出最沉痛抗議與爭取。

嘉義縣副縣長劉培東也指出，財劃法修法時，對於嘉義等財力等級不佳的縣市影響明顯，例如水平分配指標，包括營利事業營業額、人口數等佔70%左右，對於嘉義縣的人口狀況、以往農業大縣的概念有相當影響，一定會造成「大者恆大、小者恆小」，分配比例不公。應該重新思考如何是合理分配。