快訊

大開公務門！桃園航警收賄淪走私幫凶 法官裁定收押禁見

小心冰雹！大雷雨警戒區出爐 雨炸屏東、高雄持續至這時

羈押前PO女兒畢業照「怕來不及」 應曉薇：她續留英國攻學位

立法院修財劃法重北輕南 黃偉哲不排除串聯南部首長抗議

聯合報／ 記者李人岳屈彥辰／台北即時報導
行政院邀集22縣市首長開會討論如何解決統籌分配稅款爭議。台南市長黃偉哲在會議前批評，立法院的修法態度草率，重北輕南，不顧及台灣的區域發展，他將不排除串聯南部的縣市首長，一起北上向立法院抗議。記者邱德祥／攝影
行政院邀集22縣市首長開會討論如何解決統籌分配稅款爭議。台南市長黃偉哲在會議前批評，立法院的修法態度草率，重北輕南，不顧及台灣的區域發展，他將不排除串聯南部的縣市首長，一起北上向立法院抗議。記者邱德祥／攝影

統籌分配稅款爭議，行政院今天邀集22縣市首長開會討論如何解決。台南市長黃偉哲在下午的會議前批評，立法院的修法態度草率，重北輕南，不顧及台灣的區域發展，若再這樣下去，他將不排除串聯南部的縣市首長，一起北上向立法院抗議。

黃偉哲舉法律上的「毒樹果理論」為例，質疑假如公式不正確、悖離社會公平正義，得出的結果也一定悖離社會公平正義。他強調財劃法不只是分子分母的問題，最重要的是公式。若公式分配不平均、無法兼顧南北平衡與台灣發展，結果一定不公平。

他質疑，若以營業稅收入占30%計算，如台積電的主要公產分布在中南部，但總公司在新竹，新竹的分配數將比台南多。又如台南有八掌溪、急水溪等溪流及許多不知名野溪，這麼多水系治理的成本一定比台北市更高，因此他主張財劃法在計算時一定要顧及，不能橫柴入灶。

黃偉哲進一步質疑，立法院審查修正案時，幾分鐘就草率通過，其他黨派立委根本沒機會發言，結果就是無法顧及台灣的長遠發展。

黃偉哲批評，立法院的修法態度草率，重北輕南、不顧及台灣的區域發展，若再這樣下去，他將不排除串聯南部的縣市首長，一起北上向立法院提出最沉痛抗議與爭取。

嘉義縣副縣長劉培東也指出，財劃法修法時，對於嘉義等財力等級不佳的縣市影響明顯，例如水平分配指標，包括營利事業營業額、人口數等佔70%左右，對於嘉義縣的人口狀況、以往農業大縣的概念有相當影響，一定會造成「大者恆大、小者恆小」，分配比例不公。應該重新思考如何是合理分配。

立法院 黃偉哲 財劃法

延伸閱讀

影／行政院討論財劃法 盧秀燕：把被砍的250億搶救回來

影／政院邀地方討論財劃法 黃偉哲批橫柴入灶草率通過

影／陳椒華被台南市長提告 今現身警局：這是限縮人民言論自由

黃偉哲訪澳洲「最宜居城市」 盼拓展科技、教育與體育交流

相關新聞

陳其邁嗆「做過院長為何不修財劃法？」 張善政：藍綠都有責任

財政收支劃分法修法引發各縣市補助款爭議，行政院長卓榮泰今天邀地方政府會商，有媒體報導高雄市長陳其邁在會中嗆聲張善政市長「...

會商財劃法上午場 卓榮泰：與會首長同意財劃法應全盤檢討

行政院今天邀集地方首長，討論如何解決統籌分配稅款分配爭議。閣揆卓榮泰在上午的會議後表示，與會地方首長普遍認為新版財劃法的...

出席政院財劃法座談 盧秀燕：會把缺的250億救回來

行政院今分兩場，邀22縣市首長，座談如何解決統籌分配稅款分配爭議。台中市長盧秀燕出席下午場，針對台中被砍的250億地方補...

財劃法修正本質「賴清德當年政見」 羅智強：綠先擺爛再抓小瑕疵耍賴

國民黨團新會期將啟動財劃法修法，國民黨團書記長羅智強說，會按照立院時程，跟黨內、民眾黨，甚至民進黨協商，並依序推動。羅批...

立法院修財劃法重北輕南 黃偉哲不排除串聯南部首長抗議

統籌分配稅款爭議，行政院今天邀集22縣市首長開會討論如何解決。台南市長黃偉哲在下午的會議前批評，立法院的修法態度草率，重...

影／行政院討論財劃法 盧秀燕：把被砍的250億搶救回來

行政院長卓榮泰今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，下午場邀請雲嘉南投花等首長前來行政院討論，台中市長盧秀燕、雲林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。