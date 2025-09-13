影／行政院討論財劃法 盧秀燕：把被砍的250億搶救回來
行政院長卓榮泰今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，下午場邀請雲嘉南投花等首長前來行政院討論，台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、嘉義縣副縣長劉培東、台南縣長黃偉哲、南投縣長許淑華、花蓮縣長徐榛蔚等首長都親自出席表達立場爭取財源。盧秀燕表示到行政院來開會，就是要把250億搶救回來。
盧秀燕說，這次的財劃法，台中市的統籌分配款少了250億，也因此造成台中市財政上非常大的缺口，這段時間到處奔走，因為如果少了250億的話，對台中市的施政，對於市民的福利，對於台中的建設，會造成重大的影響，今天到行政院來開會，希望能夠獲得圓滿的解決，把台中市至少被砍的250億能夠搶救回來，而不是白跑一趟。
