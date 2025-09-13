影／政院邀地方討論財劃法 黃偉哲批橫柴入灶草率通過

行政院長卓榮泰今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，下午場邀請雲嘉南投花等首長前來行政院討論，雲林縣長張麗善、嘉義縣副縣長劉培東、台南市長黃偉哲、南投縣長許淑華、花蓮縣長徐榛蔚等首長都親自出席表達立場爭取財源。

台南市長黃偉哲表示，財政收支劃分法犯了很嚴重的問題，相信大家聽過毒樹果理論，就是說如果這個樹是有毒的，那它樹上結出來的果子水果一定是有毒的。也就是說財政收支劃分如果這個公式不正確，背離社會公平正義的，得出的結果也就是一定是背離社會公平正義。

黃偉哲說，分子分母的謬誤只是其中的一個枝微末節，最重要的是在公式，公式的分配不平均沒有辦法兼顧到南北平衡、沒有辦法兼顧到台灣的發展的話，這個分配的結果一定是不公平的。舉例台積電主要的產值跟工廠都在中南部，但是他的總公司在新竹，但這次分配到的比例，人口即便只有40幾萬，但是他分配的數額卻比許多直轄市甚至比台南市186萬人口都還多。

黃偉哲再舉例，台北市只有這個基隆河跟淡水河，但是以台南來講，有八掌溪，有急水溪，還有曾文溪、鹽水溪、二仁溪，還有許許多多不知名的野溪。這麼多的水系的治理成本，一定比台北市高，因此這個部分應該要顧及，而不是用這個橫柴入灶的方式草率通過。