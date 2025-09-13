主計總處：統籌款北市增加金額居冠　連江敬陪末座

行政院今天與地方共商財劃法修法與事權分配等議題。根據主計總處資料，新版財劃法水平分配不均，統籌分配稅款部分，台北市明年增加金額達新台幣452億元、新北市也有415億元，但澎湖縣僅增5億元、連江縣為0.1億元。

行政院長卓榮泰今天邀請地方共商財劃法爭議、事權分配、公式錯誤以及城鄉差距被拉大等議題，上午場包含台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、高雄市長陳其邁、新竹縣長楊文科、屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復、連江縣長王忠銘、新竹市代理市長邱臣遠、基隆市副市長邱佩琳、金門縣副縣長李文良出席。

卓榮泰會後與行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲、主計總處主計長陳淑姿等人舉行記者會說明。

根據主計總處資料，明年度統籌分配稅款增加排行榜，前4名為台北市452億元、新北市415億元、桃園市295.2億元、台中市295.1億元；後端班則為嘉義市66億元、金門縣21億元、澎湖縣5億元、連江縣0.1億元。

若以明年度統籌分配稅款增加幅度來看，增加前4名為新竹市259.6%、新竹縣259.4%、台東縣211.6%、花蓮縣210.3%；末段班則為台南市54%、高雄市51.5%、澎湖縣14.1%、連江縣1.5%。

整體而言，陳淑姿說，115年度中央對地方挹注財源達1兆1650億元為歷史新高，但仍有9個縣市獲配數低於修法前。

陳淑姿說，財劃法修法嚴重影響中央施政能力，包含明年度統籌分配稅款部分，釋出中央財源4165億元，一般性補助款不能少、一樣要編列2501億元，兩者合計占總歲入15.2%，嚴重影響中央施政能力，且只分財源，未調事權並不合理，如果地方自治事項沒有適當以所獲財源支應，由中央全數舉債，也將違反公債法所定流量上限15%，中央政府總預算將難以籌編。

根據主計總處資料，一般性補助款2501億元的組成包含一、社會福利補助經費406億元；二，具經常性、普及性或其他基本建設及維運性質的項目，也就是教育、文化、體育、道路交通、治水等專項補助為1764億元；三，財政均衡補助及考核獎勵金331億元。

陳淑姿說，為落實地方自治事項，明年度一般性補助款除保留社會福利經費406億元外，其餘請地方由獲配統籌分配稅款辦理。

主計總處簡報也顯示，115年度請地方由獲配財源自行分配項目，一般性補助款部分，包含水利疏濬清淤、警消廳舍整建與車輛購置等基本設施、國中小營養午餐水電費等教育補助、年改節省經費與教師專案退休補助、基本財政收支差短將由地方自行負擔；計畫型補助款則包含提升道路品質計畫、公有危險建築補強重建、文化生活圈建設計畫、殯葬設施量能提升計畫等也由地方支應。

計畫型補助部分由中央依財力級次補助，地方共同負擔部分，陳淑姿說，115年度計畫型補助部分為「不具經常性、普及性，且須中央引導之計畫項目或依法須由中央編列之補助」，如高中改隸直轄市專案補助、高雄捷運黃線建設及周邊土地開發計畫、國小達成合理教師員額編制所需經費、發展偏鄉教育、台北捷運環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發計畫等。

中央挹注地方財源主要有3大類型，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助。統籌分配稅款部分，財政部日前依新版財劃法公式計算，明年度中央分配予地方政府的統籌分配稅款達8840.9億元，較今年度分配數4675.9億元增加4165.1億元。