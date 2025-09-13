出席政院財劃法座談 張麗善批各部會萬箭齊發：愛給多少就多少

行政院今分兩場，邀22縣市首長，座談如何解決統籌分配稅款分配爭議。雲林縣長張麗善會前批評，每部會萬箭齊發，到底補助多少，沒有縣市有辦法把握，計畫型補助造成自籌款，各部會要給幾％就給幾％，計畫型補助也任意打折，甚至掛零，造成各地方政府沒有增加預算，反而迎來預算不穩定。

財劃法去年底修法，今年公布實施，因公式問題，造成地方政府所獲分配不如預期，如雲林即少27億。行政院今邀22縣市首長座談解決分配爭議。張麗善出席下午場。

張麗善說，感謝行政院長卓榮泰聽到地方政府聲音，今天撥出時間跟地方溝通。今天來解決問題而非來訴苦，有財劃法修正，精省前中央政府預算約占60%，地方占40%，但精省後中央集權又集錢，囊括75%預算，地方只有25%。每個鄉鎮公所、縣市政府負債累累，好不容易財劃法修正，目前中央還有66%，地方政府占不到一半，說中央政府沒錢是不正確的。

張麗善表示，財劃法修法過程就算有小瑕疵，重點是財劃法修正，希望地方有更多財源，在地方增加社會福利、基礎設施 ，但左手給統籌分配款，右手把地方補助款刪除。她質疑一般補助是法定預算，為何可以任意刪除？大家都很清楚，除了人事費用，還有基礎建設、社福等，也有平衡預算，一搬補助只有保存13%社福預算，其他87%淪為計畫型補助。

張麗善指出，每個部會萬箭齊發，到底要補助多少，沒有縣市有辦法把握，甚至因為計畫型補助造成自籌款，各部會要給幾％就給幾％，沒有依照各級政府財力定額分配，問題出在財劃法，「左手給你，右手砍一般補助」，針對計畫型補助也任意打折，甚至掛零，造成各地方政府沒有增加預算，反而迎來預算不穩定，無法編列預算。中央、地方稅收來自人民繳稅，中央、地方應該一起為人民謀福利，解決人民問題，而非抓到小瑕疵就做文章。

張麗善提出，她有三大訴求，第一是儘速恢復法定預算，一般補助款不能任意刪除；第二是自籌款依照各縣市政府財力等級，不能半年內做好幾次調整，她舉例以前說整個國土重測，本來19%，後來變56%，之後又變62%，不曉得明年度預算怎麼編列；第三是議會審議在即，每個縣市有短缺的部分，是否儘速彌補短缺，現在還有345億，是否趕快彌補所有無法編列預算的縣市政府，經議會審查，趕快執行鄉親期待。