陳其邁嗆「做過院長為何不修財劃法？」 張善政：藍綠都有責任

財政收支劃分法修法引發各縣市補助款爭議，行政院長卓榮泰今天邀地方政府會商，有媒體報導高雄市長陳其邁在會中嗆聲張善政市長「張市長做過院長，蔣市長當過立委！以前為什麼不修？」與會人士透露，張善政理性且和緩回應陳其邁，強調財劃法修法是藍綠共識，許久未修「藍綠都有責任」，修法應先求有再求好。

張善政近日出席公開活動，重申財政收支劃分法修法後，讓桃園可增加290億元分配，財劃法公式基本沒有問題。他反指是行政院更改遊戲規則，把很多原來補助地方的錢都推回來，要地方自己負責，實際增加的錢幾乎一半都不到，這不是好的做法。

針對財劃法修法爭議，張善政今天與市府財政局、主計處等單位一起北上行政院參與會議。有媒體報導，陳其邁在會中嗆聲，「張市長做過院長，蔣市長當過立委！以前為什麼不修（財劃法）？」

據了解，張善政緊接在陳其邁之後發言，與會人士透露，張善政語氣平緩地回應陳其邁表示，舊版財劃法要修法是藍綠共識，但長久以來橫跨藍綠執政未能修法，藍綠都有責任。面對現在這個情況，財劃法修法先求有再求好，讓餅做大，之後再針對分配去細緻討論。

張善政也呼籲政院，剩餘的345億元統籌分配稅款，並不能挪作他用，早分晚分都要分，為什麼不早分，而讓地方埋怨？另外，一般性與計畫型補助款的調整，「建議可以分年做，逐年回歸地方自治，不要在一年就全部砍掉」，否則行政院做得很辛苦，但是地方反而覺得行政院當壞人。

針對陳其邁嗆聲張善政過去為何不修法的說法，張善政幕僚也回應，理解陳其邁近來因為各種市政爭議，所以火氣很大，更何況陳其邁在民進黨執政10年內一直位居高位，反過來指責張善政不修法，是否有理就讓大家公評。

張善政幕僚強調，張善政市長參與會議的目的並不是來跟誰嗆聲，是為了與中央理性解決問題，甚至也提出具體的試算方式供政院參考，希望對解決僵局有幫助。