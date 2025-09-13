財劃法修法爭議 周春米：立法院該認錯 應二度修法

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣長周春米今日北上開會後指出，財劃法出錯立法院應該認錯，應二度修法。圖／取自周春米臉書
財劃法修法爭議，行政院長卓榮泰今天邀集各縣市首長共商解方。屏東縣長周春米今日北上開會後指出，「財劃法出錯，立法院應該認錯，應二度修法，讓每個城市均衡發展。」她說財劃法精神在濟弱扶貧、均衡各縣市財政，不是讓富者更富，貧者更貧。

周春米表示，這是她2周內第3度到行政院。立法院倉促、粗暴修財劃法，讓屏東縣、全台灣都陷入財政危機，城鄉差距擴大，她一定要來爭取公平公道，面對各縣市長把話說清楚。

她說，因為新法造成財源不確定，嚴重影響地方施政，這不只是分母、分子的錯誤，而是計算基準不當，造成台灣各縣市失衡。新法把人口數、營利事業總額占分配基數的75%，卻不計算農林漁牧的貢獻，導致屏東在中央挹注的三大補助中，每一項都是末端班，深受其害。

她說，冤有頭、債有主，立法院財劃法修法產生的錯誤已非常清楚，要解決不是逞兇鬥狠，而是應該有錯就認錯，趕快修法，讓財劃法回到正軌，各縣市財政危機才能解除。

她指出，卓院長會中明確回應，財劃法通過時行政院曾提出覆議被立法院否決，現在要為其中單一錯誤提出修法太薄弱。但如果基於縣市均衡發展、中央地方事權清楚、國家安全立場，行政院可以提出修法，過程要讓各地方政府表達意見，行政、立法充分討論，全盤修法，這才是全民之福。

修法 行政院 財劃法 周春米

相關新聞

陳其邁嗆「做過院長為何不修財劃法？」 張善政：藍綠都有責任

財政收支劃分法修法引發各縣市補助款爭議，行政院長卓榮泰今天邀地方政府會商，有媒體報導高雄市長陳其邁在會中嗆聲張善政市長「...

會商財劃法上午場 卓榮泰：與會首長同意財劃法應全盤檢討

行政院今天邀集地方首長，討論如何解決統籌分配稅款分配爭議。閣揆卓榮泰在上午的會議後表示，與會地方首長普遍認為新版財劃法的...

出席政院財劃法座談 盧秀燕：會把缺的250億救回來

行政院今分兩場，邀22縣市首長，座談如何解決統籌分配稅款分配爭議。台中市長盧秀燕出席下午場，針對台中被砍的250億地方補...

財劃法修正本質「賴清德當年政見」 羅智強：綠先擺爛再抓小瑕疵耍賴

國民黨團新會期將啟動財劃法修法，國民黨團書記長羅智強說，會按照立院時程，跟黨內、民眾黨，甚至民進黨協商，並依序推動。羅批...

立法院修財劃法重北輕南 黃偉哲不排除串聯南部首長抗議

統籌分配稅款爭議，行政院今天邀集22縣市首長開會討論如何解決。台南市長黃偉哲在下午的會議前批評，立法院的修法態度草率，重...

影／行政院討論財劃法 盧秀燕：把被砍的250億搶救回來

行政院長卓榮泰今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，下午場邀請雲嘉南投花等首長前來行政院討論，台中市長盧秀燕、雲林...

