財劃法修法爭議 周春米：立法院該認錯 應二度修法

財劃法修法爭議，行政院長卓榮泰今天邀集各縣市首長共商解方。屏東縣長周春米今日北上開會後指出，「財劃法出錯，立法院應該認錯，應二度修法，讓每個城市均衡發展。」她說財劃法精神在濟弱扶貧、均衡各縣市財政，不是讓富者更富，貧者更貧。

周春米表示，這是她2周內第3度到行政院。立法院倉促、粗暴修財劃法，讓屏東縣、全台灣都陷入財政危機，城鄉差距擴大，她一定要來爭取公平公道，面對各縣市長把話說清楚。

她說，因為新法造成財源不確定，嚴重影響地方施政，這不只是分母、分子的錯誤，而是計算基準不當，造成台灣各縣市失衡。新法把人口數、營利事業總額占分配基數的75%，卻不計算農林漁牧的貢獻，導致屏東在中央挹注的三大補助中，每一項都是末端班，深受其害。

她說，冤有頭、債有主，立法院財劃法修法產生的錯誤已非常清楚，要解決不是逞兇鬥狠，而是應該有錯就認錯，趕快修法，讓財劃法回到正軌，各縣市財政危機才能解除。

她指出，卓院長會中明確回應，財劃法通過時行政院曾提出覆議被立法院否決，現在要為其中單一錯誤提出修法太薄弱。但如果基於縣市均衡發展、中央地方事權清楚、國家安全立場，行政院可以提出修法，過程要讓各地方政府表達意見，行政、立法充分討論，全盤修法，這才是全民之福。