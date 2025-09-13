快訊

中央與地方商討財劃法 卓榮泰：多數縣市認應全盤檢討 非僅修改公式

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

行政院長卓榮泰13日與地方共商財劃法修法與事權分配議題，卓榮泰表示，上午與會11縣市普遍認為，全盤檢討財劃法，而非僅修改錯誤公式。

卓榮泰上午與地方討論會後與行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲、主計總處主計長陳淑姿等人舉行記者會。他表示，地方反映意見有四大項，首先，多數縣市普遍認為財劃法的問題，包括公式錯誤問題，必須尋求解決。

第二，他表示，水平分配中要重新檢討，無論統籌分配稅款多或少的縣市，應將心比心，取得城鄉均衡。第三，尊重地方自治，多數縣市接受地方自治項目回歸地方政府承擔，但希望回歸事項內容要清楚說明；第四，縣市代表普遍認為全盤檢討財劃法是未來要走的途徑，不是只有針對錯誤公式的修改。

卓榮泰表示，中央在新版財劃法遇到的三大問題。第一，中央預算在新版財劃法下，多給地方4165億元，等於明年歲入少了4165億元，還要維持2501億餘元的一般性補助，在加上中央要負擔國防、公共建設、科技等預算，要舉債達2991億元，因無法超出中央債務法15%上限，已經無法落實對地方相同的補助。

卓榮泰指出，第二，新版財劃法要落實地方自治事實，事權應該回歸地方，回到地方政府自行負擔。第三，因新版財劃法計算公式未考量人口結構、農林漁牧土地管理成本、以及偏重營業額，修法後城鄉嚴重失衡，因此如何訂定可長可久、長治久安的財劃法，才能面對重大國家財政危機。

卓榮泰今天邀請地方共商財劃法爭議、事權分配、公式錯誤以及城鄉差距被拉大等議題，上午場包含北北基桃、新竹縣市、高雄市、屏東縣、澎湖、金門及連江縣等。下午繼續與其他11縣市座談，會後再進行說明。

財劃法 卓榮泰 地方政府

陳其邁嗆「做過院長為何不修財劃法？」 張善政：藍綠都有責任

財政收支劃分法修法引發各縣市補助款爭議，行政院長卓榮泰今天邀地方政府會商，有媒體報導高雄市長陳其邁在會中嗆聲張善政市長「...

會商財劃法上午場 卓榮泰：與會首長同意財劃法應全盤檢討

行政院今天邀集地方首長，討論如何解決統籌分配稅款分配爭議。閣揆卓榮泰在上午的會議後表示，與會地方首長普遍認為新版財劃法的...

出席政院財劃法座談 盧秀燕：會把缺的250億救回來

行政院今分兩場，邀22縣市首長，座談如何解決統籌分配稅款分配爭議。台中市長盧秀燕出席下午場，針對台中被砍的250億地方補...

財劃法修正本質「賴清德當年政見」 羅智強：綠先擺爛再抓小瑕疵耍賴

國民黨團新會期將啟動財劃法修法，國民黨團書記長羅智強說，會按照立院時程，跟黨內、民眾黨，甚至民進黨協商，並依序推動。羅批...

立法院修財劃法重北輕南 黃偉哲不排除串聯南部首長抗議

統籌分配稅款爭議，行政院今天邀集22縣市首長開會討論如何解決。台南市長黃偉哲在下午的會議前批評，立法院的修法態度草率，重...

影／行政院討論財劃法 盧秀燕：把被砍的250億搶救回來

行政院長卓榮泰今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，下午場邀請雲嘉南投花等首長前來行政院討論，台中市長盧秀燕、雲林...

