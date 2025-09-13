卓揆邀約談財劃法爭議 邱臣遠籲中央維持公平透明補助制度

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
代理市長邱臣遠與蔣萬安市長在會上進行交流。圖／市府提供
行政院長卓榮泰今邀22縣市首長共商財劃法爭議解方。會議中，中央規畫自明年度起，將原本公式計算的一般性補助款改為申請制。新竹市代理市長邱臣遠認為此舉將增加地方繁瑣行政程序，削弱補助機制的公開透明，並使地方年度預算編列充滿不確定，恐影響施政進度與市民權益。他建請中央應維持公開、公平、透明的補助制度，讓地方擁有穩定且可預期的財源。

邱臣遠今天出席「行政院財政收支劃分法及中央對地方115年度補助情形交流會議」，他強調竹市對國家經濟的重大貢獻，應獲得合理且穩定的財源支持，以因應龐大的市政建設與公共服務需求。

邱臣遠表示，財劃法修正確實有助於提升地方財政自主性。不過，現行公式設計仍不夠周延，導致尚有345億元無法分配，他建議財政部應先透過解釋令協調處理，後續再配合修法調整，以確保資源能妥善分配。

邱臣遠指出，竹市近年人均繳稅高居全國第一，且每日實際需服務約60萬人口，遠高於45萬戶籍人口基準，市政壓力沈重；但長期以來，稅收配回率僅約3.5%，為全國最低，嚴重影響基礎建設。新版財劃法將地方稅收貢獻納入考量，使新竹市的統籌分配款獲得合理提升，這是對市民長期不公平待遇的補償。

邱臣遠強調，本次財劃法的修正提升地方財政自主及落實地方自治精神，在方向上是正確的。行政院倘針對分配公式不周延部分提出修法，竹市尊重行政院及與會縣市的意見。後續修法建議行政院應與立法院溝通協調，並充分納入地方政府意見，以獲各縣市最大共識。

代理市長邱臣遠與楊文科縣長在會上進行交流。圖／市府提供
代理市長邱臣遠攜財政處長陳香君及主計處長李慧君共同參加今日行政院召開的交流會。圖／市府提供
行政院 邱臣遠 財劃法

