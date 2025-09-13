卓揆邀約談財劃法爭議 邱臣遠籲中央維持公平透明補助制度
行政院長卓榮泰今邀22縣市首長共商財劃法爭議解方。會議中，中央規畫自明年度起，將原本公式計算的一般性補助款改為申請制。新竹市代理市長邱臣遠認為此舉將增加地方繁瑣行政程序，削弱補助機制的公開透明，並使地方年度預算編列充滿不確定，恐影響施政進度與市民權益。他建請中央應維持公開、公平、透明的補助制度，讓地方擁有穩定且可預期的財源。
邱臣遠今天出席「行政院財政收支劃分法及中央對地方115年度補助情形交流會議」，他強調竹市對國家經濟的重大貢獻，應獲得合理且穩定的財源支持，以因應龐大的市政建設與公共服務需求。
邱臣遠表示，財劃法修正確實有助於提升地方財政自主性。不過，現行公式設計仍不夠周延，導致尚有345億元無法分配，他建議財政部應先透過解釋令協調處理，後續再配合修法調整，以確保資源能妥善分配。
邱臣遠指出，竹市近年人均繳稅高居全國第一，且每日實際需服務約60萬人口，遠高於45萬戶籍人口基準，市政壓力沈重；但長期以來，稅收配回率僅約3.5%，為全國最低，嚴重影響基礎建設。新版財劃法將地方稅收貢獻納入考量，使新竹市的統籌分配款獲得合理提升，這是對市民長期不公平待遇的補償。
邱臣遠強調，本次財劃法的修正提升地方財政自主及落實地方自治精神，在方向上是正確的。行政院倘針對分配公式不周延部分提出修法，竹市尊重行政院及與會縣市的意見。後續修法建議行政院應與立法院溝通協調，並充分納入地方政府意見，以獲各縣市最大共識。
