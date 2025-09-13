赴政院討論財劃法 侯友宜：新北市立場「不求多、只求合理」

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天赴行政院討論財劃法。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜今天赴行政院討論財劃法。圖／新北市新聞局提供

新北市長侯友宜今前往行政院，表達財劃法及補助款意見。侯友宜強調，地方獲得更多資源，自然願承擔更多責任，可是「事權分配」要先講清楚，這個部分在今日會議資料及討論過程中，都無法了解詳細做法。

財政部提出財劃法應再修正，垂直及水平分配需全盤檢討，侯友宜回應，不是不能討論，但這絕不是一場會議便能立即拍板。侯友宜指出，財劃法檢討等了二十幾年，相信修法是不分黨派的共識，尤其當過地方首長的人皆有此盼望，如果行政院希望再修法，應該具體提出版本，而非只點出難處卻無解決方案。

侯友宜也說，不必一再重提過去的事，「互相埋怨沒意義，應先力求解決眼前的問題。」顧及時間和效率，讓各縣市都能順利編列明年預算，建議儘速在現有財劃法基礎上設法補強。

「先求有，求好沒那麼快。」侯友宜最後說明，國家有長遠的目標和政策，地方也有自治需求，本應互相體諒包容，所以新北市一貫立場是「不求多、只求合理」。他認為，很難讓所有人百分之百滿意，因各地方條件不同，理應照顧偏鄉，並關注長期沒獲得均衡分配的縣市，呼籲行政院團隊完整研議。

