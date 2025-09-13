會商財劃法上午場 卓榮泰：與會首長同意財劃法應全盤檢討

行政院今天邀集地方首長，討論如何解決統籌分配稅款分配爭議。閣揆卓榮泰在上午的會議後表示，與會地方首長普遍認為新版財劃法的計算公式錯誤，也認為城鄉水平分配必須重新調整，地方自治事項回歸給地方也應該清楚說明。卓榮泰說，上午與會的地方首長均認為，全盤檢討財劃法是未來必須要走的途徑。

行政院今邀集地方首長，討論如何解決統籌分配稅款分配爭議。上午梯次邀請北北基桃竹、高屏及外島等11縣市首長，會議約在中午結束。閣揆卓榮泰率副院長鄭麗君、秘書長張惇涵及財政、主計首長舉行記者會。

卓榮泰會後表示，新版財劃法造成三大問題，首先是中央將無法編列總預算，因為中央歲入少了4165億元，若還要維持2501億元一般性補助款、計畫性補助款，同時要編列國防、外交、科技、依法編列債務還本等支出，若全數支應必須舉債2992億元，將無法支應對地方相同補助，否則將超過公債法規定15%的流量上限。

其次，新版財劃法既然要落實地方自治精神，那麼事權回歸地方也是重要指標，因此哪些地方自治事項，應該回歸地方政府自行負擔、或與中央依比例分擔？第三是計算公式未考慮人口結構、土地管理成本等差異，造成城鄉嚴重失衡。

卓榮泰說，財政部、主計總處簡報後，11位與會地方首長一一發言提出各自預算編列困難，大多數都提出應該互相包容體諒，其中少數對事實認識不夠清楚或有誤解，秘書長張惇涵已一一說明。

卓榮泰轉述，地方首長普遍認為新版財劃法的法條有問題、計算公式有錯誤，必須尋求解決。其次，無論統籌款獲配多或少，多數首長都認為水平分配必須重新檢討，他形容，有首長提到「必須將心比心」，取得城鄉均衡。

另外，地方首長普遍認為，地方自治應辦事項，是應該回歸給地方承擔，但希望行政院要清楚說明回歸事項的內容。

卓榮泰總結，地方首長都認為，要解決上述問題，全盤檢討財劃法是未來必須要走的途徑，而不僅只針對修改錯誤的計算公式。

卓榮泰說，上午雖只有一半縣市開會，不過大致方向相同。下午還有另外11位首長要表達意見，之後會向社會清楚完整提出總結報告。