影／邀地方討論財劃法 卓榮泰：全盤檢討是未來必走途徑

行政院長卓榮泰今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，上午場邀請北北基桃竹高屏首長前來行政院，北北基桃竹高屏都親自出席表達立場爭取財源，會後卓榮泰和副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲、主計長陳淑姿舉行記者會說明會議共識。卓榮泰表示，全盤檢討財劃法是未來必須要走的途徑，而不單只針對計算公式錯誤的修改而已。

卓榮泰指出，會中多位地方首長一致反映，現行財劃法草案中的計算公式存在錯誤，若不修正，恐將影響各地統籌分配稅款的公平性。此外，多數的縣市首長都認為，水平分配機制有待檢討，呼籲應本著將心比心，考量各地發展條件與財政需求，確保城鄉資源分配更為均衡。