中央大砍給地方一般補助款 苗栗縣府：盼照往例數額核定

苗栗縣長鍾東錦今天出國赴泰國參訪交流，縣府針對新版財劃法引發的爭議，下午將由秘書長陳斌山與財政處長郭春美赴行政院表達地方訴求。縣府認為依目前中央公布的統籌分配稅款數額沒有爭執，但一般性補助影響最大，牽涉上百億補助款，希望比照往年「直接核定」數額，不要逐一審核。

郭春美表示，中央公布的統籌分配稅款，苗栗在今年80億的原基礎上再增加約137億，總計超過210億，這部分苗栗沒有任何爭執，與透過公式計算出的金額也差不多，但一般性補助必須逐案審核，經費能核定多少仍是未知數，今年度苗栗的一般性補助款約101億，依新版財劃法，明年度不得低於今年的數額，否則就違反財劃法，但中央會如何處理不得而知，中央提供的補助及分配稅款總額是增是減，結果可能如同鍾縣長的看法「打平」2字。