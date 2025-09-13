快訊

iPhone 17 Pro和iPhone 16 Pro買哪個？「怕燙」關鍵內行人推行這款手機

諷川普39%關稅！瑞士Swatch推期間限定表 賣到「美調整關稅為止」

高雄驚傳七旬翁墜樓身亡！家人都在家「沒發現悲劇」

中央大砍給地方一般補助款 苗栗縣府：盼照往例數額核定

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府秘書長陳斌山下午將赴行政院參加財劃法及補助案的討論。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府秘書長陳斌山下午將赴行政院參加財劃法及補助案的討論。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣長鍾東錦今天出國赴泰國參訪交流，縣府針對新版財劃法引發的爭議，下午將由秘書長陳斌山與財政處長郭春美赴行政院表達地方訴求。縣府認為依目前中央公布的統籌分配稅款數額沒有爭執，但一般性補助影響最大，牽涉上百億補助款，希望比照往年「直接核定」數額，不要逐一審核。

郭春美表示，中央公布的統籌分配稅款，苗栗在今年80億的原基礎上再增加約137億，總計超過210億，這部分苗栗沒有任何爭執，與透過公式計算出的金額也差不多，但一般性補助必須逐案審核，經費能核定多少仍是未知數，今年度苗栗的一般性補助款約101億，依新版財劃法，明年度不得低於今年的數額，否則就違反財劃法，但中央會如何處理不得而知，中央提供的補助及分配稅款總額是增是減，結果可能如同鍾縣長的看法「打平」2字。

陳斌山表示，下午2點在行政院召開的會議，中央到底會端出什麼菜，地方也不明瞭，必須等會議結束再研 議，中央雖提高苗栗的統籌分配稅款，但一般性補助或計畫型補助的配合款比率可能大增，此外，縣府也接連收到中央相關單位縮減補助或優惠的公文，例如班班有冷氣就不再補助學校電費、公路路燈電費也是如此，這對苗栗財政負擔都造成很大壓力。

苗栗縣政府秘書長陳斌山、財政處長郭春美下午將赴行政院參加財劃法及中央補助的問題。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府秘書長陳斌山、財政處長郭春美下午將赴行政院參加財劃法及中央補助的問題。記者胡蓬生／攝影

行政院 財劃法 補助款

延伸閱讀

影／苗栗公館迎接「幸福巴士」 亦捷停駛傳言讓地方憂心

「柚在西湖」國3西湖服務區促銷 全家門市17日起販售雙認證文旦

存款3億元！鍾東錦：土地出售、誠實申報 「娶到一個好老婆」

16個縣市長明天新版財劃法、補助款記者會 鍾東錦3分鐘要這樣說

相關新聞

財劃法座談嗆爆 蔣萬安：政院之前宣講忙什麼？大家心知肚明

行政院今邀集地方首長座談財劃法修法後，討論統籌分配稅款分配爭議如何解。台北市長蔣萬安會前已公開表示，中央用一紙公文刪減捷...

22縣市首長今赴政院討論財劃法 盧秀燕賣關子：下午的事下午再談

行政院今天邀請全台22個縣市首長赴政院開會，討論如何解決財政收支劃分法爭議，以及地方補助款問題。台中市長盧秀燕日前號召1...

財劃法爭議今與中央攤牌 蔣萬安批：中央砍捷運建設補助75%

「財政收支劃分法」去年底修法後，今年分配地方統籌分配款時，出現分配爭議，有地方政府反映短少，政院指此為公式錯誤造成。為解...

籌款爭議…陳其邁喊朝野放下屠刀：誰犯錯就該誰解決

統籌分配稅款爭議，行政院今天邀集22縣市首長開會討論如何解決。高雄市長陳其邁在會前表示，這是立法錯誤，問題在哪，就應該由...

財劃法公式錯誤 陳雪生提修法改分母：口水戰沒意義

「財政收支劃分法」修法後，今年分配地方統籌分配款出現爭議，有地方政府反映短少，行政院稱此為公式錯誤造成。國民黨立委陳雪生...

反制中央補助地方改申請審核制 藍提修財劃法法制化

行政院要將撥補給地方政府的一般性補助款改成由部會依「會審計畫」補助，引發地方政府反彈。為避免政院想改就改，國民黨團提出財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。