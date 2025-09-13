中央大砍給地方一般補助款 苗栗縣府：盼照往例數額核定
苗栗縣長鍾東錦今天出國赴泰國參訪交流，縣府針對新版財劃法引發的爭議，下午將由秘書長陳斌山與財政處長郭春美赴行政院表達地方訴求。縣府認為依目前中央公布的統籌分配稅款數額沒有爭執，但一般性補助影響最大，牽涉上百億補助款，希望比照往年「直接核定」數額，不要逐一審核。
郭春美表示，中央公布的統籌分配稅款，苗栗在今年80億的原基礎上再增加約137億，總計超過210億，這部分苗栗沒有任何爭執，與透過公式計算出的金額也差不多，但一般性補助必須逐案審核，經費能核定多少仍是未知數，今年度苗栗的一般性補助款約101億，依新版財劃法，明年度不得低於今年的數額，否則就違反財劃法，但中央會如何處理不得而知，中央提供的補助及分配稅款總額是增是減，結果可能如同鍾縣長的看法「打平」2字。
陳斌山表示，下午2點在行政院召開的會議，中央到底會端出什麼菜，地方也不明瞭，必須等會議結束再研 議，中央雖提高苗栗的統籌分配稅款，但一般性補助或計畫型補助的配合款比率可能大增，此外，縣府也接連收到中央相關單位縮減補助或優惠的公文，例如班班有冷氣就不再補助學校電費、公路路燈電費也是如此，這對苗栗財政負擔都造成很大壓力。
