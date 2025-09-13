統籌款公式分母錯誤 財長：財劃法已明定 行政解釋無法解決

行政院今分兩場，邀22縣市首長，座談如何解決統籌分配稅款分配爭議。上午場結束，行政院舉行說明記者會，財政部長莊翠雲在會中表示，就「公式分母錯誤問題」上，地方政府建議採行政解釋，但財劃法已明文規定，無法逕為解釋處理，分母仍應「按全部直轄市及縣市」計算。

本次統籌分配稅款分配出現計算公式分母錯誤，例如統籌分配稅款收入約有9成要分給本島19個縣市，分母部分卻以全國22縣市計算，離島3縣市同理。此成為本次最大爭議。

行政院今分兩場邀集22縣市首長座談如何解決分配爭議。莊翠雲上午場會後表示，基於統籌稅款分配公開、透明原則，且該稅款分配攸關地方自治財源，為尊重地方政府，針對爭議問題於今年8月15日邀集會議聽取意見。她認為，在「序位分數計分方式及定義」、「分配鄉（鎮、市）公式」等，財劃法的規範不明確，共同討論求取共識。但在「公式分母錯誤問題」上，財劃法已明文規定，無法逕為解釋處理。

莊翠雲說，在「序位分數計分方式及定義」上，依多數地方政府建議採「0.2分級距」計算。在「分配鄉（鎮、市）公式」上，已有共識沿用舊制分配公式。

但在「公式分母錯誤問題」，莊翠雲表示，地方政府雖建議採行政解釋等作法，鑑於分配公式分母，財劃法文義上已明確規定按全部22縣市計算，無法逾越法律明文規定的文義範圍自為解釋，分母仍應按全部直轄市及縣市計算。

莊翠雲說，無法分配的345億元，本質上仍為統籌稅款，中央不能移作他用，若無修法無法解決。

莊翠雲認為，財劃法應通盤檢討修正。近年中央與地方財政情勢已有所變化，在地方財政狀況部分，自108年度整體歲入歲出均為賸餘，113年度更達818餘億元，地方財政已明顯改善，新版財劃法中央增加釋出稅收達4165億元，卻未併同檢討事權劃分。

莊翠雲也說，新版財劃法水平分配公式的土地指標未考量「土地管理成本」，人口指標未考量「人口結構」，指標未細緻處理的結果導致擴大城鄉差距，另因分母規定錯誤，產生無法全數分配爭議。

莊翠雲強調，鑑於中央須負擔國防、外交及國家整體發展職責，應在合理基礎下重新分配財源，兼顧中央及地方發展需要，垂直及水平分配宜再全盤檢討規劃，使統籌稅款發揮調劑盈虛功能，達成區域均衡發展目標。