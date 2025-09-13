快訊

iPhone 17 Pro和iPhone 16 Pro買哪個？「怕燙」關鍵內行人推行這款手機

諷川普39%關稅！瑞士Swatch推期間限定表 賣到「美調整關稅為止」

高雄驚傳七旬翁墜樓身亡！家人都在家「沒發現悲劇」

聽新聞
0:00 / 0:00

統籌款公式分母錯誤 財長：財劃法已明定 行政解釋無法解決

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院今分兩場，邀22縣市首長，座談如何解決統籌分配稅款分配爭議。上午場結束，行政院舉行說明記者會，財政部長莊翠雲在會中表示，就「公式分母錯誤問題」上，地方政府建議採行政解釋，但財劃法已明文規定，無法逕為解釋處理，分母仍應「按全部直轄市及縣市」計算。記者屈彥辰／攝影
行政院今分兩場，邀22縣市首長，座談如何解決統籌分配稅款分配爭議。上午場結束，行政院舉行說明記者會，財政部長莊翠雲在會中表示，就「公式分母錯誤問題」上，地方政府建議採行政解釋，但財劃法已明文規定，無法逕為解釋處理，分母仍應「按全部直轄市及縣市」計算。記者屈彥辰／攝影

行政院今分兩場，邀22縣市首長，座談如何解決統籌分配稅款分配爭議。上午場結束，行政院舉行說明記者會，財政部長莊翠雲在會中表示，就「公式分母錯誤問題」上，地方政府建議採行政解釋，但財劃法已明文規定，無法逕為解釋處理，分母仍應「按全部直轄市及縣市」計算。

本次統籌分配稅款分配出現計算公式分母錯誤，例如統籌分配稅款收入約有9成要分給本島19個縣市，分母部分卻以全國22縣市計算，離島3縣市同理。此成為本次最大爭議。

行政院今分兩場邀集22縣市首長座談如何解決分配爭議。莊翠雲上午場會後表示，基於統籌稅款分配公開、透明原則，且該稅款分配攸關地方自治財源，為尊重地方政府，針對爭議問題於今年8月15日邀集會議聽取意見。她認為，在「序位分數計分方式及定義」、「分配鄉（鎮、市）公式」等，財劃法的規範不明確，共同討論求取共識。但在「公式分母錯誤問題」上，財劃法已明文規定，無法逕為解釋處理。

莊翠雲說，在「序位分數計分方式及定義」上，依多數地方政府建議採「0.2分級距」計算。在「分配鄉（鎮、市）公式」上，已有共識沿用舊制分配公式。

但在「公式分母錯誤問題」，莊翠雲表示，地方政府雖建議採行政解釋等作法，鑑於分配公式分母，財劃法文義上已明確規定按全部22縣市計算，無法逾越法律明文規定的文義範圍自為解釋，分母仍應按全部直轄市及縣市計算。

莊翠雲說，無法分配的345億元，本質上仍為統籌稅款，中央不能移作他用，若無修法無法解決。

莊翠雲認為，財劃法應通盤檢討修正。近年中央與地方財政情勢已有所變化，在地方財政狀況部分，自108年度整體歲入歲出均為賸餘，113年度更達818餘億元，地方財政已明顯改善，新版財劃法中央增加釋出稅收達4165億元，卻未併同檢討事權劃分。

莊翠雲也說，新版財劃法水平分配公式的土地指標未考量「土地管理成本」，人口指標未考量「人口結構」，指標未細緻處理的結果導致擴大城鄉差距，另因分母規定錯誤，產生無法全數分配爭議。

莊翠雲強調，鑑於中央須負擔國防、外交及國家整體發展職責，應在合理基礎下重新分配財源，兼顧中央及地方發展需要，垂直及水平分配宜再全盤檢討規劃，使統籌稅款發揮調劑盈虛功能，達成區域均衡發展目標。

稅收 莊翠雲 財劃法

延伸閱讀

王鴻薇：民進黨扭曲財劃法 屠刀一直在賴清德手上

賴瑞隆：財劃法諸多錯誤且重北輕南 藍白認錯道歉重新修法

卓揆邀縣市首長共商財劃法 朱立倫：政府要解決問題 不是製造衝突

財劃法修正連江縣「不增反減」 地方民代齊聚立院怒吼

相關新聞

財劃法座談嗆爆 蔣萬安：政院之前宣講忙什麼？大家心知肚明

行政院今邀集地方首長座談財劃法修法後，討論統籌分配稅款分配爭議如何解。台北市長蔣萬安會前已公開表示，中央用一紙公文刪減捷...

22縣市首長今赴政院討論財劃法 盧秀燕賣關子：下午的事下午再談

行政院今天邀請全台22個縣市首長赴政院開會，討論如何解決財政收支劃分法爭議，以及地方補助款問題。台中市長盧秀燕日前號召1...

財劃法爭議今與中央攤牌 蔣萬安批：中央砍捷運建設補助75%

「財政收支劃分法」去年底修法後，今年分配地方統籌分配款時，出現分配爭議，有地方政府反映短少，政院指此為公式錯誤造成。為解...

籌款爭議…陳其邁喊朝野放下屠刀：誰犯錯就該誰解決

統籌分配稅款爭議，行政院今天邀集22縣市首長開會討論如何解決。高雄市長陳其邁在會前表示，這是立法錯誤，問題在哪，就應該由...

財劃法公式錯誤 陳雪生提修法改分母：口水戰沒意義

「財政收支劃分法」修法後，今年分配地方統籌分配款出現爭議，有地方政府反映短少，行政院稱此為公式錯誤造成。國民黨立委陳雪生...

反制中央補助地方改申請審核制 藍提修財劃法法制化

行政院要將撥補給地方政府的一般性補助款改成由部會依「會審計畫」補助，引發地方政府反彈。為避免政院想改就改，國民黨團提出財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。