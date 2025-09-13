王鴻薇：民進黨扭曲財劃法 屠刀一直在賴清德手上

行政院今邀地方首長討論財劃法修法後，統籌分配稅款爭議。國民黨立委王鴻薇批評，民進黨最近窮黨政側翼之力，惡意扭曲地方政府向中央要錢，是因為財劃法亂修，故意轉移賴政府屠刀砍向對地方的補助款，惡劣至極。

「屠刀一直都在賴清德的手上。」王鴻薇表示，民進黨最近窮黨政側翼之力，惡意扭曲地方政府向中央要錢，是因為財劃法亂修，這根本是竹篙湊菜刀， 故意轉移賴政府屠刀砍向對地方的補助款，惡劣至極。

王舉台中市捷運藍線為例，明年台中捷運藍線，台中市向中央申請42.12億的補助，中央竟只核定1.69億，只有申請金額的4%，難道不是中央大砍地方的屠刀？難道不是故意惡整台中市長盧秀燕嗎？

王鴻薇說，台中捷運藍線是由行政院核定，補助工程費45.66%，市府完全按照分配金額去申請補助，沒有多向中央多要一毛錢，結果中央竟好意思賴帳不給，難道總統姓「賴」，中央就可以對地方耍「賴」嗎？