聽新聞
0:00 / 0:00
王鴻薇：民進黨扭曲財劃法 屠刀一直在賴清德手上
行政院今邀地方首長討論財劃法修法後，統籌分配稅款爭議。國民黨立委王鴻薇批評，民進黨最近窮黨政側翼之力，惡意扭曲地方政府向中央要錢，是因為財劃法亂修，故意轉移賴政府屠刀砍向對地方的補助款，惡劣至極。
「屠刀一直都在賴清德的手上。」王鴻薇表示，民進黨最近窮黨政側翼之力，惡意扭曲地方政府向中央要錢，是因為財劃法亂修，這根本是竹篙湊菜刀， 故意轉移賴政府屠刀砍向對地方的補助款，惡劣至極。
王舉台中市捷運藍線為例，明年台中捷運藍線，台中市向中央申請42.12億的補助，中央竟只核定1.69億，只有申請金額的4%，難道不是中央大砍地方的屠刀？難道不是故意惡整台中市長盧秀燕嗎？
王鴻薇說，台中捷運藍線是由行政院核定，補助工程費45.66%，市府完全按照分配金額去申請補助，沒有多向中央多要一毛錢，結果中央竟好意思賴帳不給，難道總統姓「賴」，中央就可以對地方耍「賴」嗎？
最近民進黨側翼故意造謠藍營縣市首長要中央「放下屠刀」是財劃法修法造成地方財政問題根本就是胡說八道，真正的問題是行政院不斷砍殺地方的補助款，台中市捷運藍線就是活生生的例子。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言