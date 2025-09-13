財劃法爭議政院要地方討論什麼？蔣萬安：許多中央政策地方埋單…

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，台北市長蔣萬安抵達行政院先發言。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，台北市長蔣萬安抵達行政院先發言。記者邱德祥／攝影

行政院長卓榮泰今邀22縣市首長共商財劃法爭議解方。針對有縣市反映這一次財劃法修正倉促、草率，台北市長蔣萬安在會中質疑，行政院為什麼沒有提出版本，行政院從上到下，到各縣市宣講在忙什麼？「答案大家心知肚明、非常清楚」。

蔣萬安說，大家回想當時在立法院修財劃法的時候，殷殷期盼也大聲疾呼行政院提出版本，為什麼沒有提出來？到底行政院當時在忙什麼？許多各縣市的立法委員跑到台北市來忙什麼？為什麼沒有行政院的版本？現在中央談到很多指標，要更細緻的討論，也都具體提出建議，為什麼那時候修法沒有提出來，這個時候突然想到？

蔣萬安提具體建議，第一，行政院如果都有具體建議，請提出版本，下會期列為優先法案。第二，關於事權的分配，行政院可以更進一步來跟各地方政府深入討論交換意見。

蔣萬安也說，他反對改成向各部會提出的申請制，這將會使地方政府的財政陷入完全的不確定狀態，也會使得分配的方式被認為是黑箱作業。

他說，舉例來講，現在115年台北市我們所獲配的一般性補助款，相較114年少了99.82億，少這100億，對台北市政府是非常沉重的負擔。另外，8月29日接獲中央的一紙公文，對於台北市捷運建設經費的補助，大多數的項目被刪減了75%，原本中央已經核定的補助經費將會少650億。

針對行政院提到，應該在財劃法修改之後重新檢討中央與地方事權的分配，蔣萬安認為這確實是一個可以討論的方向，不過行政院應該先明確列出預定調整的項目與比例，並且先和各縣市政府溝通、商討，更進一步深入的交換意見，而不是像停止補助學校電費，突然一紙公文發給地方，這會讓地方政府在財務的調度上陷入極度的混亂。

他說，檢討事權當然也絕對不應該是單項的檢討，長期以來有些中央請客地方買單的政策，他認為各縣市政府也可以在這些會議當中，提出來討論權責歸屬的問題。

行政院長卓榮泰今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，台北市長蔣萬安抵達行政院。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰今天分兩批邀地方政府討論財政收支劃分法議題，台北市長蔣萬安抵達行政院。記者邱德祥／攝影
行政院今邀集地方首長座談財劃法修法後，討論統籌分配稅款分配爭議如何解。台北市長蔣萬安在會中建議，行政院如果都有具體建議，請提出版本，下會期列為優先法案；關於事權的分配，行政院可更進一步跟各地方政府深入討論、交換意見。記者邱德祥／攝影
行政院今邀集地方首長座談財劃法修法後,討論統籌分配稅款分配爭議如何解。台北市長蔣萬安在會中建議,行政院如果都有具體建議,請提出版本,下會期列為優先法案;關於事權的分配,行政院可更進一步跟各地方政府深入討論、交換意見。

