統籌款座談喊「和氣生財」 侯友宜求公平：怨沒不怨少

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院今邀22縣市首長，座談如何解決統籌分配稅款分配爭議。新北市長侯友宜抵達行政院。記者邱德祥／攝影
行政院今邀22縣市首長，座談如何解決統籌分配稅款分配爭議。新北市長侯友宜抵達行政院。記者邱德祥／攝影

行政院今邀22縣市首長，座談如何解決統籌分配稅款分配爭議。新北市長侯友宜在會中表示，互相埋怨沒意義，應優先做的是「補強」，他尊重行政院，把版本拿出來。他也說，「怨沒不怨少」，不求多只求公平。據了解，侯友宜在會議開始前，還跟政院秘書長張惇涵說了句「和氣生財」，張惇涵也在會中跟與會者分享。

財劃法修法後，雖為地方政府增加財源，但卻出現統籌分配稅款的分配問題。為解決問題，行政院今分二場邀22縣市首長座談。

與會的侯友宜在會中表示，國家有長遠目標政策，地方有自治需求。財劃法20幾年沒修，他相信當過地方首長的人，大家都想修。

侯友宜表示，過去的事情不用再提，互相埋怨沒意義。應優先做的是「補強」，尊重行政院，把版本拿出來。不是不能討論，但不是今天能馬上決定，應該清楚未來大方向。

侯友宜強調，事權分配要講清楚。以前不講地方自治精神，現在說到錢，要回來講地方自治也沒關係，來講清楚。今天寫得很籠統，講清楚，他跟議會比較好說明，預算也比較好編。

侯友宜提到，「怨沒不怨少」，不求多只求公平，因為怎麼修大家都有意見。要體諒需要照顧偏鄉地區、長期沒均衡分配的縣市。先求有，求好沒那麼快。新北人均最少，每天一直說也沒用。拜託行政院團隊睿智研討，這條路還很長，今天才剛開始。

行政院 侯友宜 財劃法

