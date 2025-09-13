財劃法座談嗆爆 蔣萬安：政院之前宣講忙什麼？大家心知肚明

行政院今邀集地方首長座談財劃法修法後，討論統籌分配稅款分配爭議如何解。台北市長蔣萬安會前已公開表示，中央用一紙公文刪減捷運建設補助經費75%。蔣萬安在會中建議，行政院如果都有具體建議，請提出版本，下會期列為優先法案；蔣萬安也暗諷，行政院從上到下到各縣市宣講在忙什麼 ？各縣市立法委員跑到台北市來忙什麼？為什麼中央那時候修法沒有提出來，這時突然想到？答案大家心知肚明、非常清楚。

行政院今邀22縣市首長，座談如何解決統籌分配稅款分配爭議。與會的蔣萬安在會中表示，一般性補助款在性質上不同於計劃型補助款，長期以來都有固定的分配，公平公正公開，各縣市政府也才能有所依據去編列年度預算，因此他和許多地方政府的立場，反對改成向各部會提出的申請制，這將會使地方政府的財政陷入完全的不確定狀態，也會使得分配的方式被認為是黑箱作業。

蔣萬安指出，舉例來講，現在民國115年台北市所獲配的一般性補助款就相較民國114年少了99.82億。少這100億，對台北市政府是非常沉重的負擔。另外，8月29日北市接獲中央的一紙公文，說對於台北市捷運建設經費的補助，大多數的項目被刪減了75%。也就是經過台北市捷運局、主計處的試算 ，在這些捷運路網計畫完成前，原本中央已經核定的補助經費將會少650億。這些都造成地方政府非常沉重的負擔。

蔣萬安說，知道問題在哪，那就應該要拿出解方。財劃法修法的問題，以至於現在中央有345億的經費沒有辦法分配，他具體建議行政院可以本於職權主動提出修法，而且可以列為立法院下個會期最優先的法案。

蔣萬安指出，行政院在前面的報告也提到，應該在財劃法修改之後，重新檢討中央與地方事權的分配，他認為這確實是一個可以討論的方向，不過行政院應該先明確列出預定調整的項目與比例，並且先和各縣市政府溝通、商討，更進一步深入的交換意見，而不是像停止補助學校電費這樣，部會突然一紙公文發給地方，這會讓地方政府在財務的調度上陷入極度的混亂。檢討事權當然也絕對不應該是單項的檢討，長期以來有些「中央請客，地方埋單」的政策，各縣市政府也可以在這些會議當中，提出來討論權責歸屬的問題 。

蔣萬安進一步表示，有很多縣市首長提到，這一次財劃法修法產生的問題，是因為在立法院政黨之間的倉促、草率，但他必須提出來，大家回想當時在立法院修財劃法的時候，殷殷期盼也大聲疾呼行政院提出版本，為什麼沒有提出來？到底行政院當時在忙什麼？行政院從上到下到各縣市宣講在忙什麼 ？許多各縣市的立法委員跑到台北市來忙什麼？為什麼沒有行政院的版本？現在中央很好，談到很多指標要更細緻的討論，也都具體提出建議，為什麼那時候修法沒有提出來，這個時候突然想到？這個答案大家心知肚明、非常清楚。

蔣萬安總結，他具體建議，第一，行政院如果都有具體建議，請提出版本，下會期列為優先法案；第二，關於事權的分配，行政院可以更進一步來跟各地方政府深入討論交換意見。