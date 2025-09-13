快訊

卓揆邀約談財劃法爭議 饒慶鈴：台東一般性補助款勿縮減

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
行政院長卓榮泰今邀集22縣市首長到行政院座談，商討解決方式，台東縣長饒慶鈴（右）出席台東客家文化生活節活動時表示，中央財化法修正已通過並公佈要實施，希望行政院將心態擺正。記者尤聰光／攝影
立法院去年底通過「財政收支劃分法」修法，卻因公式錯誤，導致不少縣市拿到的錢不增反減。行政院長卓榮泰今邀集22縣市首長到行政院座談，商討解決方式。台東縣長饒慶鈴表示，中央財化法修正已通過並公 要實施，希望行政院將心態擺正。

饒慶鈴指出，關於台東這邊的需求，我們希望行政院將心態擺正，因為這是一次對於中央地方財政的一個很大的重新修正。對台東縣政府來說，我們認為一般性補助款原來就是已經有原來的分配方式，不希望擅自用競爭型計畫或者是申請的方式，來影響我們目前一般性預算的分配方式。

她說，一般性預算其實很重要的是關於在弱勢族群的照顧、教育以及重要的基礎建設，各縣市維持民主，就一定要維持人民生活基本條件基礎的建設跟經費，不應該用競爭型或申請式的方式來影響分配，所以在台東最大的訴求，一般性補助款應該按照現行的方式來做撥補。

今天饒慶鈴上午出席參加「台東客家文化生活節~食藝傳承客家親子創意料理競賽」活動，針對卓榮泰邀集22縣市首長到行政院座談，商討財劃法解決方式，她表示已由副縣長王志輝率財政單位參加，今天重要行程活動早已排定，無法出席行政院座談。

